Uruguay vs. Argentina: la peor racha como visitante del ciclo Scaloni, que puede cortarse en Montevideo

MONTEVIDEO.- Primero fue el infierno de Barran­quilla. Después, el agua y la hume­dad de Maturín. Y luego, la fiereza del Paraguay de Gus­tavo Alfaro, que redujo a su míni­ma expresión al campeón del mun­do. Dos derrotas y un empate para edificar la peor serie como visitan­te para una Argentina, esta dirigida por Lionel Scaloni, habituada a los buenos resultados. Este viernes, sin Lionel Messi ni Lauta­ro Martí­nez y por la 13ª fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial, la selección tendrá la difícil misión de retornar a la senda triunfal en sus excursiones por Sudamérica contra el Uruguay de Marcelo Bielsa, en un estadio Centenario a rebasar y con clima de fi­nal en las tribunas.

Hubo un denominador común en esos tres últimos juegos en los que la selección dejó puntos en su obje­ti­vo de ingresar a Estados Unidos-México-Canadá 2026. Más allá de las condiciones climáticas, la Argentina casi no logró imponerse en el juego, pese a que éste es tal vez su rasgo más distintivo a lo largo del proceso de Scaloni. A excepción del primer tiempo frente a Colombia, en el que manejó el desarrollo y ge­ne­ró las si­tuaciones más nítidas, exhibió una im­portante mer­ma futbolística colectiva e individual y pagó muy caros sus errores defensivos, mos­trando serios problemas en la pelo­ta parada y recibien­do goles en ca­da uno de esos encuentros. Con Messi y sin él (no estuvo en Barranqui­lla, por una lesión), el equipo cedió protagonismo durante varios pasa­jes y cosechó un pu­ñado de actuaciones decepcionan­tes que no estu­vieron a la altura del mito de la Scaloneta.

Además de la derrota, Emiliano Martínez se llevó de Barranquilla el disgusto de haber protagonizado un incidente con un camarógrafo, que más tarde le acarrearía una suspensión. Fernando Vergara - AP

Aun así, el demoledor comienzo en la eliminatoria y las grandes victo­rias como local le permiten mantenerse firme en la ci­ma de la tabla y seguir marcando el pa­so en la siempre competitiva clasificación sudamericana. Inclu­so, de ganar en Montevideo, la selección se acercará mucho al pasaje para la Copa del Mundo, que podrá sellar el próximo martes frente a Brasil. De todos modos, esta ligera seguidilla de traspiés fuera de casa no deja de ser un llamado de aten­ción.

En Barranquilla, con 40° y 80% de humedad, en el escenario más difí­cil y ante el rival más calificado de la eliminatoria, Argentina tuvo una actuación dispar, con rendi­mientos que no fueron equilibrados, aunque mereciendo mejor suerte a pesar de la mala imagen del final, aquélla de Emiliano Martínez golpeando una cámara de televisión en medio de la bronca por la derrota injusta. Sin Messi ni Alexis Mac Allister (tam­bién tocado), Scaloni recurrió al 4-3-3 que ahora tenía en mente para visitar a Uruguay en caso de que Lautaro Martínez hubiera llegado en condiciones al duelo en el Centenario. Aquella vez en Colombia, el equi­po salió a ganar, propuso lo suyo e intentó por arriba y por abajo, pe­ro no le alcanzó. Y cayó por 2 a 1 a raíz de un penal por una controvertida infracción de Nicolás Otamendi a Daniel Muñoz, cuando el local ya había emparejado las acciones.

A Nicolás Otamendi le cobraron falta contra Daniel Muñoz, muy discutible, y por el consecuente penal Argentina terminó cayendo por 2-1 contra Colombia, uno de los mejores rivales en la carrera hacia el Mundial. RAUL ARBOLEDA - AFP

La travesía por Venezuela resultó una pesadilla. El cuerpo técnico albiceleste ha­bía decidido hacer base en Miami y el partido estuvo a punto de ser suspendido por la presunta llegada del huracán Milton a Maturín. La selección no contó con Dibu Martínez, Cristian Romero (sus­pendidos), Marcos Acuña, Nico­lás González, Pau­lo Dybala, Ale­jandro Garnacho ni Valentín Car­boni (lesionados). Viajó un equi­po remendado, y en un terreno completamente anegado no pasó del empate frente al séptimo de la tabla, que se acomodó mejor a las condiciones. Messi volvió esa noche tras la lesión en la Copa América, pero estuvo lejos de ser el de siempre. “Empatamos porque la cancha no ayudó a cumplir lo que quería­mos. Tuvimos que hacer algo dife­rente a lo que habíamos prepara­do”, sostuvo el 10, con mucho de razón.

Si bien no perdió contra Venezuela y el campo estaba dificilísimo, la selección tampoco se llevó de Maturín buenas sensaciones; no dominó a un oponente inferior. JUAN BARRETO - AFP

Aunque los resultados sí acompa­ñaron como local (3-0 a Chile, 6-0 a Bolivia, 1-0 a Perú), el seleccionado no fue en terrenos ajenos ese equipo confiable que se planta de igual a igual y siempre va por más. Muy atrás quedó aquel histórico triunfo en el Maracanã, en noviembre de 2023, al cabo, la úl­tima vez que Argentina se llevó del exterior un triunfo por eliminatorias. Y donde jugó como mejor sabe.

Porque en Asunción sí se vio una imagen desteñida y desconocida de la selección. Con el 4-4-2 de los primeros tiempos, con Julián volcado a la derecha y Messi y Lautaro como puntas de lanza, la Argentina nunca le encontró el punto al partido con Paraguay y ni siquiera en ventaja fue capaz de manejar el desarrollo. No tuvo conexiones, no aprovechó a Messi, no estuvo fina con la pelota y tampoco dio garantías en defensa. “Costó. La cancha estaba seca y cuesta generar contra un rival que defiende bien”, analizó luego Scaloni. Y agregó: “No estoy acá para criticar a mis jugadores; estoy para apoyarlos. Estos partidos son complicados y les vienen bien a los que no tienen tantos minutos”. Aquél resultó no de los rendimientos más flojos en su ciclo como DT.

Lionel Messi se prepara para ejecutar un tiro libre; aquella vez, en Asunción, el seleccionado campeón del mundo la pasó mal contra el ordenado Paraguay de Gustavo Alfaro, que dio vuelta el resultado. Christian Alvarenga - Getty Images South America

Frente a Uruguay la selección deberá dar más que una muestra firme de carácter. Por un lado, superar las sensibles bajas del capitán y de un 9 guerrero, Lautaro Martínez, ideal para esta clase de batallas. Y por otro, empezar encontrarles la vuelta a estos partidos de mucha disputa, que son jugados con el corazón en la mano y el cuchillo entre los dientes. La Argentina, para colmo, viaja a Montevideo con cuatro titulares al límite de tarjetas amarillas, por lo que una más los dejaría fuera contra Brasil: Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Para los uruguayos será una a todo a nada, ya que una victoria en el Centenario los dejaría muy bien posicionados para la clasificación, pero una derrota podrá dejarlos en el cuarto lugar en la carrera por el sueño mundialista. Tal es la expectativa generada en Uruguay que la Celeste lanzó en estas horas un modelo especial de camiseta, que usará únicamente contra la Argentina e incluye la fecha, el nombre del estadio y la leyenda “el clásico más antiguo”. Las entradas para los locales volaron en 96 horas. La mejor medida posible para una Argentina que, ya en la recta final de la eliminatoria, debe empezar a saldar su deuda externa.

Leandro Contento Por