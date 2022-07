Valentín Castellanos: los increíbles números del delantero que quería Marcelo Gallardo para River, pero que finalmente se va a España

Valentín Castellanos, aquel atacante que tanto sonó para llegar a River y que desvelaba a Marcelo Gallardo, fue oficializado este lunes como nuevo refuerzo de Girona, uno de los ascendidos a la primera división de la Liga de España. El mendocino de 23 pasó a préstamo desde el New York City FC de la MLS hasta junio del próximo año y este domingo tuvo una emotiva despedida en el Yankee Stadium con ovación, aplausos, banderas y hasta dedicatoria de un compañero. “Taty” dejará el fútbol de Norteamérica para jugar en Europa y allí se lleva números sorprendentes: en 116 partidos jugados en el equipo de Manhattan, participó de manera directa en 72 goles.

“Aunque es difícil dejar este club, creo firmemente que es el momento adecuado para trasladarme a Europa, que siempre ha sido un sueño personal”, dijo Castellanos en un comunicado del New York City FC. “Me siento confiado y preparado para un nuevo reto” , agregó el delantero.

El atacante nunca jugó profesionalmente en Argentina y a los 17 años dejó el país para sumarse a Universidad de Chile. Tras un paso en el Montevideo City Torque, en la segunda división uruguaya, en 2019 fue enviado al New York City FC. Por sus buenos rendimientos en el equipo neoyorquino hizo que este argentino de 23 años traslade sus goles al fútbol europeo. Vale destacar que, tanto el equipo de los Estados Unidos como Girona, pertenecen al mismo grupo empresarial, el City Football Group (CFG) que, además, es accionista mayoritario de numerosos equipos en cuatro continentes, incluidos el Manchester City, la joya del grupo.

Su explosión como goleador ocurrió el año pasado logrando 19 goles en 32 partidos . Fue el máximo artillero de una competencia de la que forman parte Gonzalo Pipita Higuaín, Sebastián Driussi, Chicharito Hernández, Gustavo Bou y otros delanteros de renombre. Por eso, recibió la Bota de Oro 2021. Sus tantos impulsaron a la franquicia a quedarse con el primer título de la MLS. En esta campaña también lideraba la tabla de máximos artilleros con 13 goles en 17 partidos y en abril se convirtió en el primer argentino en lograr cuatro tantos en un partido de la MLS, en la goleada 6-0 ante el Real Salt Lake.

53 goles y 19 asistencias en 116 partidos

Finalmente, deja la liga estadounidense con cifras sorprendentes: Taty convirtió 53 goles y dio 19 asistencias en 116 partidos en el New York City participando, de este modo, en 72 tantos del equipo de manera directa. La posibilidad de jugar en Europa también le dará a Castellanos visibilidad para el seleccionado argentino. El mendocino ya tiene experiencia con la “Albiceleste” ya que participó del proceso del seleccionado olímpico que dirigía Fernando Batista.

El argentino Valentín Castellanos, que pasó a préstamo de New York City FC a Girona de España

Lo cierto es que este atacante era uno de los grandes deseos que tenía Marcelo Gallardo para que llegue a River. Lo quiso en varios mercados de pases. Finalmente, su alta cotización, hizo que su pase no se pueda hacer. En su momento, se refirió a su posible llegada al Millonario: “Si bien lo dije en enero, no depende de mí. Tienen que llegar a un acuerdo los clubes”, expresó. Y, a su vez, destacó a la dirigencia del club de Núñez: “Cuando estuvo interesado fuerte, te das cuenta lo que es el mundo River. La gente es muy profesional”. Por otra parte, aseguró que le gusta el estilo del equipo de Marcelo Gallardo. “Me gusta River cómo juega. Es el mejor equipo”. Y lamentó: “No quería ilusionar mucho a los hinchas de River, pero pasó eso y me salió”.

Su despedida

En el triunfo de New York sobre Inter de Miami, por la fecha 21 de la MLS, Taty jugó hasta los 61 minutos (asistió a Maxi Moralez para el 1-0, le anularon un gol y fue elegido MVP del partido). En su lugar ingresó el brasileño Heber, quien más adelante convirtió el segundo tanto y festejó como Castellanos.

Tanto durante su salida como luego del encuentro llovieron los aplausos y las cámaras enfocaron carteles de agradecimiento que habían preparado los hinchas del NYCFC. Además, en las redes sociales del club se refirieron al mendocino como “Leyenda”.