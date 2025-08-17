Vélez vs. Fortaleza, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La primera serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que se definirá será la de Vélez Sarsfield y Fortaleza, cuya revancha se disputará el próximo martes 19 de agosto a las 19 (hora argentina) en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataform digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la antesala del cotejo que arbitrará el colombiano Andrés José Rojas Noguera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.92 contra 4.75 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales porque en la ida, en el Governador Plácido Aderaldo Castelo de Brasil, igualaron sin goles; paga hasta 3.33.

El Fortín tiene ante sí la chance de meterse entre los ocho mejores del máximo certamen continental. En la primera etapa lideró el grupo H con 11 puntos gracias a tres victorias, dos pardas y una derrota -Peñarol de Uruguay sumó la misma cantidad de unidades, pero tuvo peor diferencia de goles- y, por eso, define la llave ante su gente y en un buen momento deportivo porque este sábado derrotó a Independiente 2 a 1 en el Torneo Clausura 2025 y está entre los primeros del grupo B.

El Tricolor, por su parte, avanzó a los cruces con el segundo lugar en la zona E que comandó Racing gracias a ocho tantos obtenidos con un par de triunfos, dos igualdades y dos caídas. Fue uno de los peores clasificados y, a diferencia de temporadas anteriores, su año es muy irregular. Ejemplo de ello es que Juan Pablo Vojvoda dejó el cargo de entrenador en medio de la competencia y lo reemplazó Renato Paiva, quien quiere acomodar del rumbo de un plantel que, con los argentinos Gastón Ávila, Emanuel Brítez, Eros Mancuso, Tomás Pochettino, Emmanuel Martínez, José Herrera y Juan Martín Lucero; se ubica antepenúltimo en el Brasileirao, en zona de descenso a la segunda categoría, con 15 unidades porque ganó apenas tres juegos, empardó seis y perdió 10.

El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga del cruce entre Racing y Peñarol de Uruguay. En la ida el combinado charrúa se impuso 1 a 0 como local en el estadio Campeón del Siglo y la revancha se jugará este martes en el Cilindro de Avellaneda.