Posiciones del Torneo Clausura 2025, en vivo: así se juega la fecha 5

Este viernes comienza la fecha 5 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. El partido más destacado de la jornada es el que pondrá cara a cara a Vélez e Independiente el sábado a las 20.30 en el estadio José Amalfitani. El minuto a minuto de cada compromiso, como así también los detalles del campeonato, están disponibles en canchallena.com.

Para este torneo, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Vélez e Independiente protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 del Clausura LA NACION/Gonzalo M. Colini

La temporada inició en el primer semestre con el Torneo Apertura 2025 (Platense se coronó campeón por primera vez en su historia), que tuvo el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos certámenes (sin contar los mano a mano de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a la Libertadores y Sudamericana del año que viene, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en 2023, 2024 y 2025.

Cronograma de la fecha 5

Viernes 15 de agosto

15.30: Aldosivi vs. Belgrano (Zona A) -TNT Sports-.

19: Instituto vs. Unión (Interzonal) -ESPN Premium-.

21: Racing vs. Tigre (Zona A) -TNT Sports-.

Sábado 16 de agosto

14.15: Platense vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-.

16.15: Huracán vs. Argentinos Juniors (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: Rosario Central vs. Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Vélez vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-.

Domingo 17 de agosto

14: Gimnasia vs. Lanús (Zona B) -TNT Sports-.

14: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Central Córdoba vs. Barracas Central (Zona A) -ESPN Premium-.

16.15: Banfield vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-.

18.30: River vs. Godoy Cruz (Zona B) -TNT Sports-.

20.30: Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors (Zona A) -ESPN Premium- (Estadio Malvinas Argentinas).

Lunes 18 de agosto