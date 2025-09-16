Vélez vs. Racing, en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores
En Liniers, se citan los dos equipos argentinos; el martes próximo, el desquite
Empieza el segundo tiempo
La roja a Magallán le cambia los planes a Guillermo. En el arranque del segundo tiempo, decide los ingresos de Quiros, un defensor y Lanzini, un creativo.
Termina el primer tiempo
Vélez empata con Racing sin goles, al término del primer tiempo. El equipo local, algo mejor en el desarrollo, sufrió la expulsión de Magallán en el cierre, por acumulación de tarjetas.
Magallán, expulsado
Por doble amarilla, Magallán es expulsado en Vélez. La primera, fue por una discusión con Maravilla; la segunda, por una dura infracción sobre Nardoni.
MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc
La posesión
A diez minutos del final del primer capítulo, Vélez toma el protagonismo, con el 60 por ciento de posesión. Y cuatro disparos contra dos.
Los dos, al ataque
Vélez va al ataque, Racing responde en consecuencia. Cambeses fue decisivo en una situación, pero el partido es parejo, cambiante, con espacios.
Cambios en el Fortín
Marchiori, con lo justo desde lo físico, es el arquero. Romero, descartado, es reemplazado por Michael Santos. Un tiro del uruguayo pasa cerca. Los dos equipos juegan con tres delanteros.
¡ATAJADÓN DE CAMBESES Y SE SALVÓ RACING!
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbt0DFvl8e
Cambios en la Academia
Cambeses sigue en el arco, en lugar de Arias. Martirena sorprende como inesperado número 7. Gustavo Costas mueve el tablero en la Academia. Un tiro de Almendra pasa lejos.
Casi no se juega
El primer tramo del partido se juega entre discusiones, empujones y polémicas. No hay un dominador claro, demasiados roces.
La formación de Racing
¡Así va La Academia para enfrentar a Vélez! 👊🏻
La formación de Vélez
Así vamos NOSOTROS 💪🏼💙#JuegaVélez
Cómo viene Racing
La Academia eliminó a Peñarol en una serie para el recuerdo que finalizó 3 a 2 a favor de los argentinos, debido a una derrota por 1 a 0 en Uruguay por un tanto de David Terans, y un triunfo por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda con un doblete de Adrián Maravilla Martínez y un tanto de Franco Pardo (Nahuel Herrera empató transitoriamente para el Manya). Quiere seguir ganando títulos internacionales tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.
Cómo viene Vélez
El Fortín se clasificó a esta instancia tras dejar en el camino a Fortaleza por 2 a 0,resultado que consiguió como local en el desquite, con goles de Maher Carrizo y Tomás Galván. Se ilusiona con volver a levantar el trofeo, ya que la última -y única- vez que lo consiguió fue hace más de 30 años, en 1994,cuando derrotó en la final a San Pablo por penales, luego de empatar 1 a 1 en el resultado global.
Bienvenidos al partido en vivo
Este martes, desde las 19, Vélez y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, se disputa en el estadio José Amalfitani y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Todo lo que pasa, minuto a minuto.
