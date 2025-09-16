Vélez vs. Racing, en vivo por los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Academia eliminó a Peñarol en una serie para el recuerdo que finalizó 3 a 2 a favor de los argentinos, debido a una derrota por 1 a 0 en Uruguay por un tanto de David Terans, y un triunfo por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda con un doblete de Adrián Maravilla Martínez y un tanto de Franco Pardo (Nahuel Herrera empató transitoriamente para el Manya). Quiere seguir ganando títulos internacionales tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.