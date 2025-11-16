LA NACION
Vélez vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

El equipo conducido por Marcelo Gallardo busca reaccionar en Liniers tras la derrota superclásica

River visita a Vélez en el José Amalfitani
Marcos Brindicci - LA NACION

Armani salvó a River

Un ataque rápido de Vélez por la derecha terminó en los pies de Maher Carrizo por la izquierda. El juvenil del Fortín buscó el segundo palo con un remate de pierna zurda y el arquero de River la manó al córner.

Entró y lo amonestaron

Agustín Obregón ingresó hace cinco minutos por Bustos y lo derribó a Agustín Bouzat. El árbitro del partido le sacó la tarjeta amarilla.

Bustos, lesionado

Fabricio Bustos se toma el rostro y se retira lesionado por un problema físico en el gemelo derecho. Lo reemplaza Agustín Obregón, en su estreno oficial.

Fabricio Bustos se retira lesionado
Marcos Brindicci - LA NACION

Buen ritmo

Vélez y River ofrecen un partido dinámico en su comienzo, con ambos equipos con ganas de proponer y buscar el área rival. Hasta el momento fallan en el último toque para que haya más peligro en los arcos, pero es positivo lo que proponen.

Llegó Vélez

Primer centro al área de River. Gordon cabecea solo y esquinado. Armani, con el sol en contra, vuela por las dudas, pero controla con la mirada el trayecto del balón, que sale desviado.

Dominio millonario

River es muy superior a Vélez, pero hasta el momento malogró las ocasiones creadas. Todo el banco reclamó por un offside a Salas que no fue.

¡Lo tuvo River!

Luego de una muy buena acción colectiva, Quintero metió una habilitación perfecta para Driussi, que se la quiso meter por arriba a Marchiori y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

¡SE JUEGA!

Movió River y comenzó el primer tiempo en Liniers.

PRIMER TIEMPO

Salen los equipos

Los equipos de Vélez y River ingresan al campo de juego del José Amalfitani. En minutos comenzará la primera etapa en Liniers.

Los 11 de Vélez

Los siguientes son los 11 titulares de Vélez: Marchiori; Gordon, Silvero, Quirós y Cavanagh; Bouzat y Aliendro; Lanzini, Galván y Carrizo; Godoy.

Los 11 de River

Los siguientes son los 11 titulares de River: Armani; Bustos, Portillo, Rivero y Casco; Enzo Pérez y Galoppo; Lencina y Quintero; Driussi y Salas.

Homenaje a Willington

Vélez usará ante River una camiseta muy especial. En el centro de su pecho, cada jugador lucirá el rostro de Daniel Willington, uno de los grandes ídolos del club de Liniers, fallecido recientemente.

En caída libre

El duelo en Liniers llega en el peor momento imaginable para River. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una crisis futbolística profunda, con nueve derrotas en sus últimos once partidos entre todas las competencias, un derrumbe que lo dejó afuera tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores.

El Millonario cierra el año en su piso de rendimiento, con una contundente derrota ante Boca en la Bombonera hace siete días, sin respuestas colectivas ni individuales, y con un clima interno enrarecido que se siente en cada presentación. Por eso, el cruce ante Vélez dejará de ser solo una final por la clasificación: es también una oportunidad para recuperar aire, cortar la sangría de resultados y sostener la ilusión mínima de disputar la próxima edición del torneo continental más prestigioso.

La entrada en calor

Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos en el campo de juego del José Amalfitani.

Bienvenidos

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vélez y River, por la última fecha de la etapa de Liga del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports Premium.

