Vélez vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
El equipo conducido por Marcelo Gallardo busca reaccionar en Liniers tras la derrota superclásica
Armani salvó a River
Un ataque rápido de Vélez por la derecha terminó en los pies de Maher Carrizo por la izquierda. El juvenil del Fortín buscó el segundo palo con un remate de pierna zurda y el arquero de River la manó al córner.
FENOMENAL ATAJADA DE ARMANI PARA EVITAR EL GOL DE MAHER CARRIZO 🧤— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
Entró y lo amonestaron
Agustín Obregón ingresó hace cinco minutos por Bustos y lo derribó a Agustín Bouzat. El árbitro del partido le sacó la tarjeta amarilla.
Bustos, lesionado
Fabricio Bustos se toma el rostro y se retira lesionado por un problema físico en el gemelo derecho. Lo reemplaza Agustín Obregón, en su estreno oficial.
Buen ritmo
Vélez y River ofrecen un partido dinámico en su comienzo, con ambos equipos con ganas de proponer y buscar el área rival. Hasta el momento fallan en el último toque para que haya más peligro en los arcos, pero es positivo lo que proponen.
Llegó Vélez
Primer centro al área de River. Gordon cabecea solo y esquinado. Armani, con el sol en contra, vuela por las dudas, pero controla con la mirada el trayecto del balón, que sale desviado.
AVISÓ VÉLEZ 🔵⚪ Cabezazo de Gordon que se fue cerca ante la estirada de Armani— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
Dominio millonario
River es muy superior a Vélez, pero hasta el momento malogró las ocasiones creadas. Todo el banco reclamó por un offside a Salas que no fue.
¡Lo tuvo River!
Luego de una muy buena acción colectiva, Quintero metió una habilitación perfecta para Driussi, que se la quiso meter por arriba a Marchiori y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.
EL PASE DE JUANFER 🔝 Antes del minuto de juego, casi llega el primero de River en los pies de Driussi— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025
¡SE JUEGA!
Movió River y comenzó el primer tiempo en Liniers.
PRIMER TIEMPO
Salen los equipos
Los equipos de Vélez y River ingresan al campo de juego del José Amalfitani. En minutos comenzará la primera etapa en Liniers.
Los 11 de Vélez
Los siguientes son los 11 titulares de Vélez: Marchiori; Gordon, Silvero, Quirós y Cavanagh; Bouzat y Aliendro; Lanzini, Galván y Carrizo; Godoy.
Así vamos NOSOTROS 💪🏼#TorneoBetano Clausura 2025— Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2025
Los 11 de River
Los siguientes son los 11 titulares de River: Armani; Bustos, Portillo, Rivero y Casco; Enzo Pérez y Galoppo; Lencina y Quintero; Driussi y Salas.
📋 Los 11 del Millonario para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/TzyDk1zgfA— River Plate (@RiverPlate) November 16, 2025
Homenaje a Willington
Vélez usará ante River una camiseta muy especial. En el centro de su pecho, cada jugador lucirá el rostro de Daniel Willington, uno de los grandes ídolos del club de Liniers, fallecido recientemente.
¡EN CASA! Con toda la ilusión de volver al triunfo 💙💪🏻#JuegaVélez pic.twitter.com/YIZPzA1YYT— Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2025
En caída libre
El duelo en Liniers llega en el peor momento imaginable para River. El equipo de Marcelo Gallardo atraviesa una crisis futbolística profunda, con nueve derrotas en sus últimos once partidos entre todas las competencias, un derrumbe que lo dejó afuera tanto de la Copa Argentina como de la Copa Libertadores.
El Millonario cierra el año en su piso de rendimiento, con una contundente derrota ante Boca en la Bombonera hace siete días, sin respuestas colectivas ni individuales, y con un clima interno enrarecido que se siente en cada presentación. Por eso, el cruce ante Vélez dejará de ser solo una final por la clasificación: es también una oportunidad para recuperar aire, cortar la sangría de resultados y sostener la ilusión mínima de disputar la próxima edición del torneo continental más prestigioso.
Nuestros colores para esta tarde en Liniers ⚽️✅#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/DA0jN5pxfu— River Plate (@RiverPlate) November 16, 2025
La entrada en calor
Los equipos realizan sus trabajos precompetitivos en el campo de juego del José Amalfitani.
Bienvenidos
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Vélez y River, por la última fecha de la etapa de Liga del torneo Clausura. El encuentro comenzará a las 17, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports Premium.
