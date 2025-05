A Vélez se le escapó sobre el final: no le alcanzó el gol de Maher Carrizo y empató con Olimpia 1-1

Vélez sigue como líder del Grupo H de la Copa Libertadores (con las mismas unidades de Peñarol), pero se fue masticando bronca este jueves porque Olimpia le empató en el último minuto. De esta manera, la igualdad 1-1 tuvo un sabor a derrota para El Fortín, por más que mantiene sus chances intactas para clasificarse a los octavos de final. No había jugado mal, pero incluso casi lo pierde, porque el árbitro Claus había sancionado un penal a los 96 pero el mismo luego no fue convalidado porque, previamente a esa acción, había una posición adelantada del conjunto paraguayo. Maher Carrizo había desnivelado para el local, mientras que Hugo Fernández empató para el equipo en el que terminó ingresando Lucas Pratto.

El conjunto de Liniers se aferra a una buena performance en el certamen internacional luego del flojo presente en el torneo Apertura, en el que quedó eliminado de los playoffs de cara a los octavos de final y encima en su último partido fue goleado por River 4-1 en el Monumental.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez, dijo en conferencia de prensa: “Hay que tener más equilibrio en los resultados. No quedar tan expuestos en ganar o perder. Desde que yo agarré Vélez, jugamos cada tres o cuatro días. Se van viendo las cosas que uno quiere, pero vamos a seguir creciendo”. La referencia que hizo el Mellizo es que, desde que él es el técnico, dirigió 9 encuentros, de los cuales ganó 4, perdió 5 y apenas empató el de esta noche. Y sobre el partido agregó: ”Hicimos un buen primer tiempo".

Lo mejor del partido

La mejor noticia para Vélez dentro de un contexto muy irregular y en el que durante el segundo semestre del año deberá sumar muchos puntos en el certamen doméstico para no sufrir con el descenso, es la confirmación del buen momento de Maher Carrizo.

El delantero de 19 años volvió a convertir un lindo gol. Habilidoso zurdo suele tirarse a la derecha para luego enganchar y quedar para resolver con su perfil, ya sea con un remate o pase filtrado o centro. Este jueves no fue la excepción: confirmó el desequilibrio ofensivo que puede generar con su buena técnica y sobre todo un remate eficaz, que vulnera redes.

El festejo de Maher Carrizo para el 1-0 de Vélez ante Olimpia, por la Copa Libertadores Fase de Grupos. 8/5/2025 Fotobaires

En Liniers anotó rematando con zurda y llegando a la altura del segundo palo luego de un cambio de frente de Francisco Pizzini desde la izquierda a la derecha, en una jugada de contraataque que le dio continuidad primero con Bouzat y luego con Braian Romero cediendo para Pizzini. El domingo había convertido ante River también Carrizo, recibiendo una asistencia de Agustín Bouzat, pero en aquella oportunidad amagó ante Armani y terminó resolviendo con derecha y cruzado.

En Olimpo ya no está Martín Palermo, DT a quien despidieron de la dirigencia casualmente justo después de la derrota 0-4 ante Vélez en Asunción, por la Copa Libertadores, pero lo sigue dirigiendo un argentino (Fabián Bustos) y sí dijeron presente Lisandro López, exdefensor central de Arsenal y Boca, y Facundo Zabala; y luego ingresó Lucas Pratto, a los 24 minutos de la segunda etapa, quien reemplazó a Hugo Adrián Benítez.

Elias Gomez. Velez Sarsfield vs Olimpio. Copa Libertadores Fase de Grupos. 8/5/2025 Fotobaires

Pratto, un ídolo de Vélez, participó en la jugada del empate pivoteando la pelota antes de la asistencia de Derlis González para Hugo Fernández, que se filtró ganándole la cuerda a Mammanna (que volvía luego de la lesión) y remató de zurda y cruzado. La acción finalizó con Valentín Gómez en el fondo del arco, junto a la red, en el intento fallido por intentar sacar la pelota.

Otra mala noticia para Vélez fue la salida de Christian Ordónez, por lesión. A los 26 minutos del segundo tiempo lo reemplazó otro volante central: Kevin Vázquez.

El Mellizo volvió a quejarse de un arbitraje, como había hecho en Bolivia: “El segundo tiempo ni se jugó. El árbitro (Raphael Claus) influyó mucho. Por lo que hicimos en el primer tiempo, Vélez mereció ganar”. En el quinto minuto de descuento Claus había cobrado penal para Olimpia por una infracción en el área de Vélez pero había offside previo.

Guillermo Barros Schelotto no dio indicios sobre un posible regreso de Claudio Aquino (hoy en Colo Colo) a Vélez: “No se nada sobre una posible vuelta de Claudio Aquino. Mientras él tenga contrato con otra institución, no podemos hacer nada. Pero obvio que jugadores como él, me gustan”.

Vélez ya no juega por el certamen local. Pero el próximo miércoles intentará sacar diferencias ante San Antonio Bulo Bulo, que está tercero en el grupo, con seis unidades, también en el estadio José Amalfitani. Para empezar a encaminar, ahora sí, la clasificación a octavos de final.