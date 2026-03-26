Ver DSports online: Bolivia vs. Surinam en vivo por el Repechaje al Mundial 2026

La Verde y el seleccionado surinamés se enfrentan en el marco de la repesca FIFA 2, en un encuentro que se disputa en el estadio BBVA de Monterrey, México
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Bolivia y Surinam buscarán este jueves el pase a la final del repechaje FIFA 2 del Mundial 2026, donde espera Irak. Ambos equipos se enfrentan en el estadio BBVA de Monterrey, México, a partir de las 19 de la Argentina, con transmisión televisiva de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
La Verde finalizó en el séptimo puesto de las eliminatorias sudamericanas. Cosechó 20 puntos, 17 de ellos como local, en la altura, incluyendo el triunfo de la última fecha ante Brasil por 1 a 0. El seleccionado surinamés, por su parte, fue uno de los mejores segundos del certamen clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). En su zona fue escolta de Panamá y superó en la tabla a Guatemala y El Salvador.
Bolivia vs. Surinam: cómo ver online
El encuentro se disputa este jueves en México y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
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- Minuto a minuto: canchallena.com.
El DT de Bolivia, Óscar Villegas, habló en conferencia de prensa en la previa del repechaje y recordó al español Xabier Azkargorta, que comandó al plantel que disputó el Mundial 1994. “Hace poco falleció Xabier Azkargorta, que fue quien nos llevó al último Mundial, y realmente el amor y el cariño que le tiene el país es inmenso. Por supuesto que me gustaría también ser parte de la historia de Bolivia, de poder llegar a un Mundial. Me encantaría, es un sueño de verdad y ojalá que podamos realizarlo”, dijo.
Quien también se mostró entusiasmado e ilusionado fue el entrenador de Surinam, Henk ten Cate. “Viví muchas cosas en el fútbol, porque llevo mucho tiempo en esto. Gané ligas, copas y muchos títulos más, pero esto es distinto. Clasificarnos para el Mundial sería el mayor logro de mi vida”, aseguró en la previa del mano a mano ante la Verde. “Mi madre tiene 92 años. Se alegra siempre que gano un partido, pero ahora lee todo lo que se escribe sobre la selección de Surinam. Me llama y me pregunta por este tema. Es surinamesa, así que esto es algo muy importante para ella”, continuó.
Posibles formaciones
- Bolivia: Carlos Lampe; Diego Medina, Luis Haquin, Efraín Morales, Roberto Fernández; Héctor Cuéllar o Fernando Nava, Gabriel Villamil, Robson Matheus, Ramiro Vaca; Miguel Terceros y Juan Godoy o Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.
- Surinam: Etienne Vaessen; Djavan Anderson, Radinio Balker, Myenty Abena, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Jean-Paul Boëtius, Kenneth Paal; Sheraldo Becker, Richonell Margaret; y Tjaronn Chery. DT: Henk ten Cate.
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