Cómo ver hoy las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos

Las seis plazas que restan para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Norteamérica se definirán en las cuatro repescas de Europa y en las dos intercontinentales
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Este miércoles comienzan los repechajes para definir los últimos seis clasificados al Mundial 2026. Cuatro saldrán de las repescas europeas y otros dos se darán a conocer después de los certámenes intercontinentales de los que, entre otros, participará Bolivia. La actividad inicia a las 14 con el cruce entre Turquía y Rumania, por las semifinales de la llave “UEFA C”. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.
En el Viejo Continente se disputarán cuatro semifinales. En la A competirán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Herzegovina; en la B Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; en la C Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo; y en la D Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.
Los cruces organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrán un formato similar al de los de Europa, aunque habrá una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada. En el 1, será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el vencedor se medirá ante República Democrática del Congo; mientras que en el 2 jugarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.
- Nueve de las 10 semifinales están programadas para este jueves -a excepción de Nueva Caledonia vs. Jamaica, que se juega el viernes- y las seis finales serán cinco días después, el martes 31 de marzo.
Cronograma de los repechajes de Europa
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Repechaje A
Semifinales
- Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).
- Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.
Repechaje B
Semifinales
- Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).
- Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.
Repechaje C
Semifinales
- Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.
Repechaje D
Semifinales
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).
- República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).
Final
- Martes 31 de marzo.
El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Repechajes intercontinentales
Repechaje 1
Semifinal
- Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
Final
- República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.
El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Repechaje 2
Semifinal
- Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México (DSports).
Final
- Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.
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