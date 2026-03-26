Cómo ver hoy las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos

Este miércoles comienzan los repechajes para definir los últimos seis clasificados al Mundial 2026. Cuatro saldrán de las repescas europeas y otros dos se darán a conocer después de los certámenes intercontinentales de los que, entre otros, participará Bolivia. La actividad inicia a las 14 con el cruce entre Turquía y Rumania, por las semifinales de la llave “UEFA C”. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

En el Viejo Continente se disputarán cuatro semifinales. En la A competirán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Herzegovina; en la B Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; en la C Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo; y en la D Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Italia se prepara para un repechaje en el que no puede cometer errores; quiere volver al Mundial Ben McShane - Sportsfile

Los cruces organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrán un formato similar al de los de Europa, aunque habrá una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada. En el 1, será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el vencedor se medirá ante República Democrática del Congo; mientras que en el 2 jugarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.

Nueve de las 10 semifinales están programadas para este jueves -a excepción de Nueva Caledonia vs. Jamaica, que se juega el viernes- y las seis finales serán cinco días después, el martes 31 de marzo.

Cronograma de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Repechaje A

Semifinales

Italia vs. Irlanda del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el New Balance Arena de Bérgamo (ESPN y Disney+ Premium).

Gales vs. Bosnia & Hezergovina - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Cardiff City Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

Gales buscará dar el golpe en una llave en la que también está Italia, un gigante del continente PAUL ELLIS - AFP

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).

Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).

Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Dinamarca vs. Macedonia del Norte - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Parken (Disney+ Premium).

República Checa vs. Irlanda - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Fortuna Arena (Disney+ Premium).

Final

Martes 31 de marzo.

Macedonia del Norte le ganó a Italia en el repechaje del Mundial 2022, pero no logró clasificarse; quiere tomarse revancha Dan Istitene - Getty Images Europe

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Nueva Caledonia vs. Jamaica - Viernes 27 de marzo a las 00.00 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

Final

República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México (DSports).

Final

Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Casi todos los jugadores de la selección de Surinam nacieron en Países Bajos; el país pertenece a Sudamérica, pero representa a la Concacaf @officialnatio_

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.