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Cómo ver hoy las semifinales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los 10 partidos

Las seis plazas que restan para la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Norteamérica se definirán en las cuatro repescas de Europa y en las dos intercontinentales

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Turquía y Rumania se enfrentan en una de las semifinales del repechaje "UEFA C"; el ganador se cruzará con Eslovaquia o Kosovo
Turquía y Rumania se enfrentan en una de las semifinales del repechaje "UEFA C"; el ganador se cruzará con Eslovaquia o KosovoYASIN AKGUL - AFP

Este miércoles comienzan los repechajes para definir los últimos seis clasificados al Mundial 2026. Cuatro saldrán de las repescas europeas y otros dos se darán a conocer después de los certámenes intercontinentales de los que, entre otros, participará Bolivia. La actividad inicia a las 14 con el cruce entre Turquía y Rumania, por las semifinales de la llave “UEFA C”. El minuto a minuto de cada encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com.

En el Viejo Continente se disputarán cuatro semifinales. En la A competirán Italia vs. Irlanda del Norte y Gales vs. Bosnia & Herzegovina; en la B Ucrania vs. Suecia y Polonia vs. Albania; en la C Turquía vs. Rumania y Eslovaquia vs. Kosovo; y en la D Dinamarca vs. Macedonia del Norte y República Checa vs. Irlanda.

Italia se prepara para un repechaje en el que no puede cometer errores; quiere volver al Mundial
Italia se prepara para un repechaje en el que no puede cometer errores; quiere volver al MundialBen McShane - Sportsfile

Los cruces organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tendrán un formato similar al de los de Europa, aunque habrá una única semifinal por llave y el ganador se enfrentará a una selección preclasificada. En el 1, será Nueva Caledonia vs. Jamaica y el vencedor se medirá ante República Democrática del Congo; mientras que en el 2 jugarán Bolivia vs. Surinam y el equipo que se imponga jugará vs. Irak.

  • Nueve de las 10 semifinales están programadas para este jueves -a excepción de Nueva Caledonia vs. Jamaica, que se juega el viernes- y las seis finales serán cinco días después, el martes 31 de marzo.

Cronograma de los repechajes de Europa

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Repechaje A

Semifinales

Final

  • Martes 31 de marzo.
Gales buscará dar el golpe en una llave en la que también está Italia, un gigante del continente
Gales buscará dar el golpe en una llave en la que también está Italia, un gigante del continentePAUL ELLIS - AFP

El ganador del repechaje A irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza.

Repechaje B

Semifinales

  • Ucrania vs. Suecia - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Ciudad de Valencia de España (Disney+ Premium).
  • Polonia vs. Albania - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el Stadion Narodowy (Disney+ Premium).

Final

  • Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje B irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Semifinales

  • Turquía vs. Rumania - Jueves 26 de marzo a las 14 en el Tüpraş Stadium (ESPN 2 y Disney+ Premium).
  • Eslovaquia vs. Kosovo - Jueves 26 de marzo a las 16.45 en el estadio Tehelné Pole (Disney+ Premium).

Final

  • Martes 31 de marzo.

El ganador del repechaje C irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Semifinales

Final

  • Martes 31 de marzo.
Macedonia del Norte le ganó a Italia en el repechaje del Mundial 2022, pero no logró clasificarse; quiere tomarse revancha
Macedonia del Norte le ganó a Italia en el repechaje del Mundial 2022, pero no logró clasificarse; quiere tomarse revanchaDan Istitene - Getty Images Europe

El ganador del repechaje D irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Repechajes intercontinentales

Repechaje 1

Semifinal

Final

  • República Democrática del Congo vs. Nueva Caledonia o Jamaica - Martes 31 de marzo a las 18 en el estadio Akron de Guadalajara, México.

El ganador del repechaje 1 irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Repechaje 2

Semifinal

  • Bolivia vs. Surinam - Jueves 26 de marzo a las 19 en el estadio BBVA de Monterrey, México (DSports).

Final

  • Irak vs. Bolivia o Surinam - Miércoles 1° de abril a las 00.00 en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Casi todos los jugadores de la selección de Surinam nacieron en Países Bajos; el país pertenece a Sudamérica, pero representa a la Concacaf
Casi todos los jugadores de la selección de Surinam nacieron en Países Bajos; el país pertenece a Sudamérica, pero representa a la Concacaf@officialnatio_

El ganador del repechaje 2 irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

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