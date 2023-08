escuchar

Lionel Messi debuta este miércoles en otro torneo con Inter Miami. Tras ser campeón de la Leagues Cup con 10 goles del rosarino en siete partidos, el conjunto de la Florida disputa desde las 20 (hora argentina) la semifinal de la US Open Cup vs. Cincinnati como visitante en el TQL Stadium con el objetivo de dar un paso más hacia el título en el campeonato estadounidense más antiguo del que participan todos los equipos afiliados a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer). Es decir, se trata de un certamen similar a la Copa Argentina, que se desarrolla desde 1914 y cuyo último campeón es Orlando City.

A diferencia de los encuentros de la Leagues Cup, que solo se transmitieron a través de la plataforma digital Apple TV+, el de la US Open Cup se puede ver por TyC Sports, que adquirió los derechos del mismo para emitirlo en la Argentina. El canal deportivo también se puede sintonizar online a través de TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Inter llegó a esta instancia tras ganar cinco duelos, todos sin Messi porque fueron antes de su desembarco en Norteamérica. En la tercera ronda, en la que comenzó a participar, se impuso por 1 a 0 a Miami; en la siguiente doblegó por 3 a 1 a South Georgia Tormenta; luego a Charleston por 1 a 0; en octavos de final a Nashville por 1 a 0; y en cuartos a Birmingham Legion por 1 a 0.

La presencia del campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 es clave para las aspiraciones de la franquicia dirigida deportivamente por David Beckham y lo demostró en la Leagues Cup, en la que con un puñado de presentaciones le alcanzó para ser ya el tercer máximo anotador de la historia. Por encima tiene solamente a su compañero Leonardo Campana (16) y a su compatriota Gonzalo Higuaín (29), a quien proyecta superar en el corto plazo.

Lionel Messi puede ganar su segundo título con Inter Miami en poco más de un mes https://twitter.com/InterMiamiCF

El equipo de Ohio es el mejor de la Major League Soccer (MLS) y lidera la Conferencia Este con 51 puntos producto de 15 victorias, seis empates y apenas tres derrotas. El capitán y figura del equipo es Luciano Acosta, exjugador de Boca y Estudiantes de La Plata. El otro argentino del conjunto es Álvaro Barreal, con pasado en Vélez.

El historial entre sí está a favor de Inter Miami, que ganó cuatro de los siete duelos entre sí. Cincinnati se impuso en dos e igualaron en una ocasión. La última vez que se enfrentaron fue a principios de enero de este año con victoria por 1 a 0 para los comandados por Pat Noonan.

Quien se imponga, disputará la definición contra Houston o Salt Lake, que se cruzan este miércoles en el Shell Energy Stadium. El duelo decisivo está programado para el 27 de septiembre y en caso de que el rival de Inter Miami sea Houston Dinamo, será local en el PNK Arena de Fort Lauderdale.