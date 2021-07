Video análisis de la selección en la Copa América: un flojo juego aéreo ante Ecuador que Colombia (el próximo rival) ya sabe cómo vulnerarlo

La Argentina goleó 3-0 a Ecuador, se clasificó a las semifinales de la Copa América y mostró una evolución ofensiva en cuanto a las variantes para generar situaciones y convertir goles, aunque el toque distintivo común para los tres tantos los aportó Lionel Messi, con dos asistencias para las anotaciones de Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez y su zurdazo que viajó al ángulo de tiro libre. Desde la mirada del ataque, es positivo para el equipo de Lionel Scaloni que tenga varios intérpretes para llegar al gol o desequilibrar en las áreas rivales: allí llegan, además de Lautaro Martínez y el propio 10 de Barcelona, Nico González, De Paul, Lo Celso, Papu Gómez, Di María, Angel y Joaquín Correa. La señal de alarma la tuvo en el juego aéreo defensivo y eso debería ser algo a trabajar en los pocos días que tendrá antes del duelo con Colombia.

Selección. El flojo juego aéreo ante Ecuador que Colombia (el próximo rival) ya sabe cómo vulnerar

¿Por qué el foco se pone ahí? Es que los centrales (y en algunos pasajes también los laterales) ofrecieron grietas en esas jugadas ante Ecuador, chances que fueron desperdiciadas por Enner Valencia pese a que fueron muy claras. Y si se revisan los dos goles que Colombia le anotó a la Argentina el 8 de junio pasado en Barranquilla, por las Eliminatorias, fueron por esa vía: penal de Otamendi a Matheus Uribe luego de un centro desde la izquierda de Tesillo (Muriel luego lo transformó en gol desde los 12 pasos) y el cabezazo de Borja en tiempo de descuento, en un momento en que la Argentina incluso defendía con 5, porque el DT había puesto a Foyth como un tercer central para –justamente- sumar altura para rechazar los envíos aéreos.

Desde los 19 minutos del segundo tiempo, la selección había pasado a defender ante Colombia con Montiel, Foyth, Pezzella, Otamendi y Acuña. Pero igual de arriba ganó Borja, en la jugada fatídica de Foyth: esa acción en la que previamente quiso salir jugando en lugar de rechazar largo y que pudo causarle no estar en Brasil en estos momentos.

Análisis táctico de la Argentina ante Ecuador, por la Copa América: Otamendi perdió en el salto y Pezzella se corrió como lateral izquierdo

Ante Ecuador, la Argentina casi duplicó en situaciones a su adversario (11 a 6), pero las veces que le llegaron claramente fue con centros por un juego aéreo defensivo que dejó algunas dudas. Sin la presencia de Cristian Romero por lesión (el mejor central del plantel), Pezzella y Otamendi tuvieron altibajos que no fueron compensados por los laterales ni el N° 5 Paredes.

Las dos situaciones claras las tuvo el equipo de Alfaro cuando la selección ganaba 1-0, en los minutos finales del primer tiempo: una triangulación desde la izquierda que finalizó en un centro de Palacios que no llegaron a impactar del todo bien entre Valencia y Franco. Pezzella había quedado lejos de su marca y Acuña lo soltó antes a Franco. El lateral de Sevilla (que cuando defiende comete en los últimos 30 metros varias faltas evitables) hizo lo que nunca debe hacer un defensor: confiar en que la pelota será rechazada por un compañero. Si el lateral desconfía, acompaña las jugadas con otro ímpetu. Falló Molina, que dejó lanzar el centro; Pezzella (fuera del eje del arco y la marca), Dibu Martínez en el cálculo del centro y Acuña que se dejó ganar la posición.

El gol de cabeza de Borja, en el empate 2-2 de Colombia a la Argentina por las eliminatorias, partido jugado el 8 de junio de 2021

La segunda situación se generó con un pelotazo largo de un central; Otamendi perdió en lo alto y Pezzella tuvo que correrse como lateral izquierdo; pero el ex River no presionó a Mena y le dio libertad para tirar el centro. Con los dos centrales fuera de la acción, se generó un hueco en la zona central. Paredes corrió de atrás a Valencia y logró ‘moverlo’ con un toque en la espalda pero no lo sacó de la jugada y el centrodelantero cabeceó solo y desviado. Incluso si la pelota le caía sobre el segundo palo a Franco, también ingresaba con demasiada soledad. Con jugadores colombianos potentes y con oficio como Rafael Santos Borré, Luis Muriel, Miguel Borja o Duvan Zapata, esos centros pueden ser muy peligrosos. Incluso este sábado, ante centrales experimentados y de jerarquía de Uruguay como Godín y José María Giménez, Zapata ganó de arriba un par de veces tras centros lanzados por Borré desde la derecha.

Hay formas de mejorar la eficacia aérea más allá de ganar más duelos individuales, de buscar reducir la cantidad de centros en una defensa que no da muchas garantías por arriba. Una, es evitar cometer infracciones cerca del área; la otra, es que los laterales y los volantes externos estén más encima de los posibles lanzadores para que no puedan mandar los centros y sean bloqueados o, si lo hacen, lo hagan incómodos, como logró hacerlo en un par de veces Nico González ante Ecuador. La tercera es que el volante central sea Guido Rodríguez, un futbolista más tiempista y táctico para ayudar a los centrales con coberturas más naturales. La cuarta es una estrategia que suele utilizarse por los arqueros en los momentos claves, puntualmente en circunstancias donde los equipos necesitan “tomar un poco de aire”. La estrategia del freezer.

Faltaban diez minutos para el final del encuentro ante Ecuador y la victoria (hasta allí) solo era de 1-0. Tras un centro desde la izquierda de Estupiñan sobre Molina, Dibu Martínez saltó y tomó el balón que cayó sobre el segundo palo. Enseguida, acusó una molestia muscular, se empezó a tocar el posterior izquierdo y le avisó al árbitro… Sin embargo, ante la preocupación de los compañeros que se iban acercando, el arquero le guiñó un ojo a Pezzella. Estaba todo bien, sólo había que enfriar un poco el desarrollo para evitar que Ecuador empuje con centros peligrosos.