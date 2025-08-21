La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente: “De milagro no hay muertos”

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El titular del club trasandino Michael Clark manifestó ante la prensa que lo ocurrido en Avellaneda “fue una tragedia”; la situación de los internados y la decisión de la Conmebol
El fútbol latinoamericano vivió en Avellaneda una noche negra. Luego de los incidentes entre simpatizantes de Independiente y la U. de Chile que dejaron más de cien heridos, Michael Clark, el presidente del club trasandino, se refirió a los disturbios y sus consecuencias. “De milagro no hay muertos: lo de ayer fue una tragedia”, aseguró.
“De las 12 personas que habían ingresado al hospital solamente cuatro permanecen internadas. Y al final del día serán dos”, dijo durante la mañana del jueves en una ronda de prensa. En palabras de Clark, “recién cuando todos estén a salvo, decidiremos qué decisión futbolística tomar”.
El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con los responsables del Hospital Fiorito para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico.— Universidad de Chile (@udechile) August 21, 2025
Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen… pic.twitter.com/orcuImvRqi
Consultado sobre las detenciones de la parcialidad chilena, el presidente de la U. comentó: “Anoche nos dijeron que había 97 detenidos en la Comisaría N° 4, entre las que se encuentran 14 mujeres y 14 menores de edad".
Clark aseguró que desde la dirigencia del club chileno “trabajaremos para ver quiénes son los responsables”.
La Conmebol canceló el partido
La entidad madre del futbol latinoamericano compartió un comunicado en su página web. En el texto se puede leer: “La Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”.
Partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. pic.twitter.com/hXB1PCPuoe— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025
Según la Conmebol, “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido, dicho encuentro queda cancelado”.
En las próximas horas se comunicarán por esas vías las sanciones deportivas y disciplinarias.
