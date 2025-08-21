LA NACION

La reacción del presidente de la U. de Chile sobre los graves disturbios con Independiente: “De milagro no hay muertos”

El titular del club trasandino Michael Clark manifestó ante la prensa que lo ocurrido en Avellaneda “fue una tragedia”; la situación de los internados y la decisión de la Conmebol

El titular de U. de Chile, Michael Clark, manifestó ante la prensa que lo ocurrido en Avellaneda “fue una tragedia”
El titular de U. de Chile, Michael Clark, manifestó ante la prensa que lo ocurrido en Avellaneda “fue una tragedia”Gentileza/ Luis Santiago

El fútbol latinoamericano vivió en Avellaneda una noche negra. Luego de los incidentes entre simpatizantes de Independiente y la U. de Chile que dejaron más de cien heridos, Michael Clark, el presidente del club trasandino, se refirió a los disturbios y sus consecuencias. “De milagro no hay muertos: lo de ayer fue una tragedia”, aseguró.

Michael Clark, presidente de la U. de Chile
Michael Clark, presidente de la U. de Chile

“De las 12 personas que habían ingresado al hospital solamente cuatro permanecen internadas. Y al final del día serán dos”, dijo durante la mañana del jueves en una ronda de prensa. En palabras de Clark, “recién cuando todos estén a salvo, decidiremos qué decisión futbolística tomar”.

Consultado sobre las detenciones de la parcialidad chilena, el presidente de la U. comentó: “Anoche nos dijeron que había 97 detenidos en la Comisaría N° 4, entre las que se encuentran 14 mujeres y 14 menores de edad".

Clark aseguró que desde la dirigencia del club chileno “trabajaremos para ver quiénes son los responsables”.

Recorrida por la cancha de Independiente
Recorrida por la cancha de Independiente

La Conmebol canceló el partido

La entidad madre del futbol latinoamericano compartió un comunicado en su página web. En el texto se puede leer: “La Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”.

Según la Conmebol, “en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido, dicho encuentro queda cancelado”.

En las próximas horas se comunicarán por esas vías las sanciones deportivas y disciplinarias.

