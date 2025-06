Video de goles y resumen de Bayern Múnich vs. Boca Juniors, por el Mundial de Clubes 2025

Bayern Múnich derrotó a Boca Juniors 2 a 1 en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del grupo C del Mundial de Clubes 2025, logró su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones y se clasificó a los octavos de final.

El cotejo se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami y lo arbitró el iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani. Los goles fueron de Harry Kane y Michael Olise para el ganador mientras que Miguel Merentiel igualó transitoriamente para el xeneize.

El resumen de Bayern Múnich vs. Boca Juniors

Como se preveía, la pelota la monopolizó el conjunto alemán desde el inicio del juego. El elenco argentino se defendió, intentó no arrinconarse contra Agustín Marchesín pero su rival lo llevó a eso. A los 8′ el equipo de Vincent Kompany marcó el primer tanto y fue olímpico de Michael Olise. Sin embargo, el árbitro lo anuló a instancia del VAR porque Serge Gnabry cubrió ilegalmente al arquero xeneize y le impidió salir a buscar la pelota.

El conjunto de Miguel Ángel Russo no hizo pie. Cuando recuperó la pelota, rápidamente su rival, con una buena presión, se la quitó. Y merecidamente, en una jugada que no parecía peligrosa, Luis Advíncula, con un rival encima, rechazó corto y el balón le cayó a Harry Kane cerca del punto penal. El delantero inglés no perdonó y, de puntín, abrió el marcador para su equipo.

Harry Kane punteó la pelota y marcó el primer gol de Bayern Múnich ante Boca CHANDAN KHANNA - AFP

Enseguida, Bayern Munich no marcó el segundo porque Gnabry, increíblemente, le erró a la pelota abajo del arco. Olise, intratable para Lautaro Blanco, desbordó por la derecha, se la entregó a Kingsley Coman y este envió un centro raso que el alemán no pudo conectar. Tras esa jugada, Boca, aun sin el balón, se acomodó en la cancha y esperó su momento. La primera vez que cruzó la mitad de la cancha, provocó una infracción cerca del área y Kevin Zenón ejecutó con mucha potencia un tiro libre que Manuel Neuer envió al córner. En la réplica, los alemanes fabricaron una contraataque feroz en el que Olise terminó mano a mano con Marchesín y el guardametas, en dos tiempos, evitó que lo eluda y le sacó el balón.

Para entonces el elenco del barrio porteño de la Boca era otro. Un centro de Blanco le cayó a Zenón y este, otra vez, pateó fuerte de zurda. Como en la anterior, Neuer evitó el empate con sus manos. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo se hicieron con el balón, pero sufrieron cada vez que su oponente rompió la línea de volantes y encaró a una defensa en retroceso. Olise fue siempre una amenaza y Miguel Merentiel quedó aislado de sus compañeros y solo contra los zagueros rivales.

Boca la pasó mal por momentos en el primer tiempo, pero tuvo sus chances para anotar y Manuel Neuer lo evitó PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

En el segundo tiempo el duelo se emparejó y Boca se hizo cargo de su necesidad de igualar, aunque le faltaron jugadores en ofensiva y cada conductor del balón se quedó sin pase. Luis Advíncula intentó una jugada personal y su remate de zurda se fue por arriba del travesaño. Enseguida, Marchesín le atajó un disparo a Olise, quien no ejecutó bien tras un centro raso de Coman que Raphael Guerreiro dejó pasar con gran tino; y a Kane le taparon un remate que se generó él mismo.

El xeneize, con el apoyo de los miles de hinchas que coparon las tribunas de Hard Rock Stadium, se fue animando. Endureció su defensa en los mano a mano, se hizo de la pelota y notó que su rival no era tan sólido para proteger a Neuer. De una recuperación a Olise, nació el empate. Velasco recibió en la mitad de la cancha y le lanzó un pase a Merentiel a espaldas de Jonathan Tah. El uruguayo, con un gran toque hacia adelante, se sacó de encima a Konrad Laimer, entró al área y definió de gran forma ante la salida de Neuer.

Miguel Merentiel hizo una jugada de novela y definió de gran manera ante la salida de Manuel Neuer Rebecca Blackwell - AP

Envalentonado por el empate, el elenco argentino puso en aprietos al germano. Le manejó el balón y se lo quitó rápido cada vez que intentó un contraataque. Sin herramientas para buscar la victoria, se empezó a conformar con la igualdad y cedió metros en el campo de juego. Y lo pagó caro en una jugada aislada que se ensució, ningún defensor pudo rechazar la pelota del área, le llegó a Kane y este se la sirvió a Olise, que de frente al arco acomodó el balón contra el palo derecho de Marchesín.

Al xeneize no le quedó resto para ir a buscar otra vez la igualdad. Bayer Múnich se adueñó nuevamente del balón y se aferró al triunfo, no sin dejar de buscar otro gol. De hecho, Olise casi aumentó la diferencia con un tiro libre en la última oportunidad concreta que generó su equipo frente a un oponente que le presentó batalla con sus herramientas y se le escapó un punto que hubiese sido fundamental de cara al futuro.

En la última jornada, el martes 24 de junio, los portugueses se medirán ante el equipo bávaro mientras que el xeneize hará lo propio vs. los oceánicos. Ambos encuentros se disputarán en simultáno a las 16 (hora argentina).

Fixture, resultados y tabla de posiciones del Grupo C del Mundial de Clubes 2025

Fecha 1

Bayern Múnich 10-0 Auckland City.

Boca Juniors 2-2 Benfica.

Fecha 2

Benfica 6-0 Auckland City.

Bayern Múnich 2-1 Boca Juniors.

Fecha 3

Auckland City vs. Boca Juniors - Martes 24 de junio a las 16 en el GEODIS Park de Nashville (DSports, Telefé, Disney+ Premium y DAZN).

Benfica vs. Bayern Múnich - Martes 24 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

Al término de la primera etapa los dos líderes del grupo C avanzarán a octavos de final (Bayern Múnich y Benfica o Boca Juniors) y se cruzarán contra los dos mejores del D, donde Flamengo se aseguró el primer puesto con seis puntos. El segundo lugar lo dirimirán Chelsea y Esperance de Túnez, sus escoltas con tres. Los Angeles FC está último sin unidades y ya quedó eliminado.

En un hipotético acceso hasta los cuartos, se enfrentarán contra clubes que integran los grupos A (Inter Miami de Estados Unidos, Al Ahly de Egipto, Palmeiras de Brasil y Porto de Portugal) y B (PSG de Francia, Atlético Madrid de España, Botafogo de Brasil y Seattle Sounders de Estados Unidos).