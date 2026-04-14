Video: los goles de Atlético de Madrid - Barcelona, por la Champions League

En la primera jornada de los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, en un duelo entre equipos españoles Atlético de Madrid recibe este martes a Barcelona con la ventaja de haber vencido por 2-0 en el Camp Nou en el encuentro de ida el miércoles pasado. En el segundo tiempo, Barça está venciendo por 2-1.

Obligado a vencer por al menos dos goles para llevar el juego a la prórroga, el conjunto culé se puso en ventaja segundos antes de cumplirse los tres minutos del primer tiempo. Una falla en la salida de los locales propició el gol de Lamine Yamal, que quedó mano a mano con Juan Musso después de que Clement Lenglet intentó un pase atrás hacia el arquero, la estrella del Barcelona se interpuso y Ferrán Torres lo asistió de manera impecable. Fue el 1-0.

El gol de Lamine Yamal para Barcelona

El 2-0 del Barça llegó a los 24 minutos. Torres recibió dentro del área un gran pase de Dani Olmo entre dos rivales y el delantero definió cruzado al segundo palo, por encima de Musso, sin que Lenglet le ofreciera demasiada resistencia en la marca y se quedara esperando por una posición adelantada que no existió.

El gol de Ferrán Torres para Barcelona

Cuando Atlético de Madrid atravesaba su peor momento y acababa de recibir el segundo gol, apareció Juan Musso en toda su dimensión: tras un formidable pase de tres dedos de Lamine Yamal, Fermín López cabeceó en soledad de frente al arco y el arquero llegó a tapar con el estómago al achicar. Al caer, el delantero se encontró con la suela del botín izquierdo del arquero lanzado hacia adelante y quedó ensangrentado en la cara.

Esa acción, para el árbitro Clement Turpin no fue penal, por considerar que el impacto había sido posterior a la resolución de la jugada. Así, Barcelona no pudo estirar la ventaja a 3-0, en otra clarísima situación de riesgo propiciada por otro mal pase en la salida de Lenglet.

La atajada de Musso ante Fermín para evitar que Barcelona se colocara 3 a 0

Tras ello, el 2-1 se gestó con una salida rápida y precisa del colchonero. Antoine Griezmann recibió cerca del círculo central, en su campo, y de primera puso un pase largo a Marcos Llorente, que por la derecha llegó hasta el área y lanzó un centro preciso para que el nigeriano Ademola Lookman convierta al anticipar al francés Jules Koundé.

El gol de Lookman para Atlético de Madrid