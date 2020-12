Vélez quedó en medio de una denuncia que roza a cuatro de sus futbolistas. Fuente: Archivo

Vélez anunció en un comunicado oficial que Juan Martín Lucero, Thiago Almada, Ricardo Centurión y Miguel Brizuela no viajarán con el plantel a Paraná para jugar con Patronato este sábado, tras la investigación que se inició por una denuncia de abuso sexual contra una mujer en la casa que el primero de ellos habita en Boulogne (San isidro) y donde los cuatro participaron de una fiesta durante la tarde del jueves con un grupo de invitados. El club subraya que los futbolistas no están denunciados ni imputados en la causa judicial en marcha, y colaborarán en la misma como testigos.

Por lo pronto, todavía no hay ninguna persona acusada por el abuso sexual denunciado, aunque se espera que haya novedades en las próximas horas.

La directora del Departamento de Género del club Paula Ojeda, ya había señalado previamente este viernes que los jugadores no estaban imputados y por eso no habría por qué "sancionarlos". Tras el entrenamiento y una reunión de las autoridades y el cuerpo técnico, se resolvió preservarlos y por eso motivo, no serán tenidos en cuenta.

"Lamentamos muchísimo el hecho, pero si los jugadores no están involucrados, no hay por qué sancionarlos", informó Ojeda a la agencia Télam. "Vélez tiene un protocolo institucional para casos de violencia de género, pero en este caso los jugadores no estarían imputados en la causa. Son testigos de una situación lamentable que sucedió. Para tener más información tengo que ver el expediente", agregó.

La institución anunció que se puso "inmediatamente a disposición de la víctima por este grave hecho, como así también de la Justicia, tomando contacto desde el Área de Legales con la Fiscalía de Género de San Isidro, que tiene a cargo la Dra. Laura Zyseskind". El plantel de Vélez había llegado de Cali, Colombia, donde había goleado a Deportivo Cali el martes.

"Necesito certificar el expediente para saber cómo actuar, pero la verdad es que los jugadores no estarían involucrados", reiteró Ojeda. Centurión tiene en su contrato una cláusula específica sobre género, en la que la institución podrá rescindirle el vínculo en el caso de ser denunciado, debido a sus antecedentes violentos con parejas anteriores. Su llegada al club fue la que generó que el club incluyera ese tipo de cláusulas en los contratos de los jugadores, que también forman parte de los acuerdos con el resto de los jugadores profesionales.

"Desde la institución estamos siempre a favor y acompañando a las víctimas de abuso y de violencia de género. Para eso tenemos que saber las actuaciones de la fiscalía del departamento judicial de San Isidro. Hasta ahora, lo que sé es que los jugadores no están involucrados en el hecho. Con ellos no hablé todavía pero sí lo hicieron otros integrantes del club y reiteraron que no estuvieron en el hecho", aseguró.

Además, Vélez este año ya había apartado en una ocasión a Brizuela por ser denunciado por su exnovia, pero se reincorporó a los entrenamientos frente a la caída de la causa por falta de testigos y complicaciones para demostrar de cómo se generaron los hechos. Asimismo, el encargado del Departamento de Legales del club, Mariano Lizardo, estuvo durante la mañana en la comisaría donde se radicó la denuncia por abuso sexual, aunque no hizo declaraciones.

Ante la situación vigente, Mauricio Pellegrino no llevará a los involucrados a Paraná para enfrentarse con Patronato, tras haber tenido contacto estrecho y sin cuidado alguno en relación al coronavirus con otras 17 personas, además. Vélez se disputa la clasificación en esta última fecha del grupo con Gimnasia, que jugará con Huracán a la misma hora.

