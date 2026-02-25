LA NACION

Wesley Sneijder defendió a Vinícius Junior en el cruce con Gianluca Prestianni y recibió miles de amenazas de muerte

El exfutbolista neerlandés reveló que fue atacado en las redes sociales

DEVENTER, NETHERLANDS - NOVEMBER 27: Wesley Sneijder looks on during the UEFA Europa League, League phase, MD5 match between Go Ahead Eagles and VfB Stuttgart at De Adelaarshorst on November 27, 2025 in Deventer, Netherlands. (Photo by Ben Gal/BSR Agency/Getty Images)
Wesley Sneijder comentó que fue amenazado de muerte por miles de argentinos por defender a Vinícius JuniorBSR Agency - Getty Images Europe

El alcance del cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Junior parece no tener límites. Las repercusiones del caso provocaron que varios exfutbolistas tomaran posición sobre los supuestos dichos racistas del argentino. Ese escenario puso en el centro de la escena a Wesley Sneijder, que tras defender al futbolista de Real Madrid reveló que recibió amenazas en sus redes sociales de miles de fanáticos argentinos.

La exestrella de la selección de Países Bajos, que ahora ejerce como comentarista, criticó con dureza a Prestianni por presumiblemente proferirle insultos racistas a Vinicius durante el partido de ida de la Champions que enfrentó a Benfica con el conjunto merengue. "Prestianni debería ser un hombre y no taparse la boca al decirle eso a Vinicius. Si lo vas a decir, al menos dilo sin taparte la boca. ¡Es un escándalo que la gente todavía siga llamando ‘mono’ a los negros!“. Y después, opinó: “Ah, y algo más... ¡Prestianni tiene compañeros negros! ¿En qué estarán pensando?”, había dicho Sneijder, en Ziggo Sport.

Sobra las consecuencias de su comentario en defensa de Vinicius, el neerlandés, hace algunas horas, contó: “Es un tema terrible. Recibí 4000 amenazas de muerte desde Argentina la semana pasada por expresar mi opinión. Todos tienen derecho a opinar. Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo. Cada uno tiene derecho a su propia opinión. Incluso quienes me amenazan tienen una opinión".

Y lejos de retroceder en su postura, Sneijder agregó: “Creo que Benfica ya debería haber pensado: no lo fichemos. Creo que la UEFA pensó lo mismo: protegerlo y luego investigar más, pero eso no les llevará muy lejos. Lo tienen todo en contra, pero no pueden aportar pruebas concretas".

La postura de un compañero de Prestianni

No sólo Wesley Sneijder se posicionó del lado de Vinicius, siempre que su acusación no sea falsa, sino que Dodi Lukebákio, de Benfica, dijo en Pickx+Sports: “He hablado mucho de esto con otras personas en el pasado, preguntándome cómo reaccionaría si me pasara, porque normalmente lo vivimos desde la distancia…”.

Y continuó: “Es cierto que la gente habla y especula, pero al final, no sabemos qué dijo realmente. ¿Es verdad o fue una exageración para aprovecharse de la situación? Creo que también es posible que Real Madrid quisiera aprovecharse de esto”, continuó Lukebákio.

“Lo único que espero es que lo que dijo sea falso. Porque, si es cierto, no puedo aceptarlo. Estoy en contra de las injusticias. Y cualquier injusticia merece pagar las consecuencia”, concluyó el delantero del equipo portugués.

