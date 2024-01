escuchar

Xavi Hernández , una leyenda de Barcelona , sacudió el mundo del fútbol hace unos días al anunciar que al finalizar la temporada dejará de ser el entrenador del club catalán. Los jugadores no sabían nada cuando el excompañero de Lionel Messi soltó la bomba ante los medios de comunicación. Todo se precipitó después de la derrota del Barça por 5 a 3 ante Villarreal, el sábado pasado. Con 44 puntos, el equipo azulgrana se ubica cuarto en las posiciones de la Liga de España, a once puntos del sorprendente puntero, Girona. Ahora, Xavi aseguró sentirse “liberado” tras anunciar su decisión, lamentando la presión que se sufre en el cargo de DT.

Xavi Hernández dejará el cargo de DT de Barcelona FCB - FCB

“Intento expresar lo que siento, te hacen sentir a diario que no vales , les ha pasado a todos los entrenadores, hablando con Pep (Guardiola) ya me lo dijo, le pasó a Valverde, a Luis Enrique lo vi sufrir”, explicó Xavi en una rueda de prensa. E insistió: ”Les ha pasado a todos los entrenadores, tenemos que reflexionar, tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo. No se disfruta, no es calidad de vida, no se disfruta realmente. Parece que te juegas la vida en cada momento”.

El talentoso exmediocampista, que reiteró haber tomado su decisión hace tiempo, afirmó, no obstante, que sigue “con la máxima ilusión y energía” para lo que resta de la temporada. “El anuncio me ha liberado a nivel personal, pero sigo motivadísimo y voy a dar un plus. Creo que hemos hecho un buen trabajo, pero esta temporada no hemos estado a la altura de las circunstancias”, reconoció Xavi, cuyo equipo está lejos de Girona en el campeonato local, perdió la final de la Supercopa de España y fue eliminado en la Copa del Rey.

Messi y Xavi Hernández, compañeros en tiempos gloriosos de Barcelona PATRIK STOLLARZ - AFP

Xavi quiere creer que “se han sentado unas bases para el futuro que pueden ser muy buenas para el entrenador que pueda venir”. El técnico azulgrana pidió “unidad” para lo que queda de la temporada, prometiendo “dejarse la piel” para acabar lo mejor posible, empezando este miércoles en el partido aplazado de la 20a. jornada de Liga, contra Osasuna. ”Nos jugamos mucho, nos jugamos quedar lo mejor posible en la Liga y luego competir en la Champions”, expresó Xavi.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta, aseguró que acepta “la fórmula” de Xavi, la de dejar el cargo del primer equipo a final de temporada, porque es “una leyenda del barcelonismo”, y recalcó que es “una persona honesta” y que “ama” al club y que por eso confía en su “compromiso” hasta el final.

El presidente de Barcelona, Joan Laporta GERMÁN PARGA/FCB - GERMÁN PARGA/FCB

“Xavi me comunicó que a final de temporada se marcharía. Quería acabar la temporada y es una fórmula que la acepto porque es Xavi el que me la propone, que es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta que actúa con toda dignidad y que ama al Barça. Su compromiso y de su staff es máximo hasta el final de temporada”, apuntó Laporta, que visitó a los jugadores en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y les dirigió unas palabras.

Según el medio catalán Mundo Deportivo, los candidatos para suceder a Xavi en el banco de Barcelona para la próxima temporada son Hansi Flick, Thiago Motta, Mikel Arteta, Imanol Alguacil y Jürgen Klopp.

Simeone no quiere involucrarse

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró este martes su “respeto” a la decisión de Xavi Hernández de dejar el banco de Barcelona a final de temporada, aunque insistió en que no tiene “tanto tiempo para pensar en cosas de un rival”, al mismo tiempo que reveló que “todavía” no hay ningún fichaje cerrado para reforzar la defensa, tras la salida del turco Çaglar Söyüncü.

”Nunca opino de las decisiones de los colegas, soy muy respetuoso para con lo que él ha decidido. No tengo tiempo de pensar tantas cosas de un rival”, dijo el argentino en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles ante el Rayo Vallecano. Así valoró el entrenador rojiblanco el anuncio de Xavi de abandonar Barcelona a final de temporada, tras caer en Copa y Supercopa y perder en Liga ante el Villarreal. Y lo comparó con sus 12 años en el club colchonero. “No hablamos de lo que hacemos. Nosotros intentamos que con los hechos se marquen las cosas y pensar en el día a día como hemos pensado siempre”, comentó- ”Necesitamos pensar en el Rayo el domingo, el miércoles con el Athletic, y después cuando volvamos a jugar, el jueves, ¿no? Pensé que jugábamos el jueves otra vez”, ironizó el técnico respecto al calendario saturado de partidos.

LA NACION