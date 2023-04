Xavi y una queja que puede traer consecuencias: ¿cambiarán las reglas sobre los campos de juego?

escuchar

El empate sin goles de la semana pasada ante Getafe no pasó de largo para el director técnico de Barcelona. Xavi Hernández puso el grito en el cielo por el estado del campo de juego, y apuntó a que en otros deportes hay reglas claras con respecto a la superficie sobre la que se juega, para que nadie pueda sacar ventajas. Sin embargo, sus quejas dispararon una lluvia de burlas y memes, por lo que muchos consideraban una excusa para encubrir la falta de ideas de su equipo, que pese a ello sigue liderando la liga española.

Este sábado, en la previa del partido de mañana frente a Atlético de Madrid, Xavi volvió a tocar el tema y redobló la apuesta, además de responsabilizar en sus palabras al entrenador de Getafe, Quique Sánchez Flores. “A mí se me critica por todo. No me molesta nada. Por más memes que me hagan, el sol me molesta. El campo seco no nos beneficia. La pregunta es para Quique: ¿por qué no regó el campo? ¿por qué estaba el campo más alto de lo habitual? No voy a parar hasta que haya una norma por la superficie”, arrancó con firmeza en la conferencia de prensa.

🎾 En el tenis, si llueve, no se juega.



🏀 En el baloncesto, si está mojado, se saca la mopa.



El entrenador de Barcelona comparó la situación del fútbol con otras actividades en las que, cree, hay reglas claras. “En todos los deportes las hay. En el golf, si el césped está alto, se corta. Si Lebron tiene la pista mojada, se seca. Si llueve en tenis, se para. Y nosotros podemos hacer charcos... No me voy a callar. Normal que la juventud no vea los partidos enteros. Podíamos haber empatado igual. No es cuestión de resultado. Lo digo también cuando gano. Vamos a cuidar esto. Si queremos espectáculo, vamos a cuidarlo. Si jugamos con sol, se seca el césped. No voy a parar”, dijo el entrenador azulgrana.

El técnico del Barcelona Xavi Hernandez da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro ante el Elche en la liga española el sábado 1 de abril del 2023.

Sin embargo, según consigna el diario español Marca, Getafe no realizó nada desleal y la norma que pide Xavi ya existe. Esta obliga a que el césped esté cortado a una altura de entre 20 y 30 milímetros. El del Coliseum Alfonso Pérez estaba en 29. En cuanto a los riegos, hubo dos de seis minutos en todo el terreno de juego antes del comienzo del partido. Lo que no hubo fue riego en el entretiempo, algo que -según el citado medio- no es obligatorio.

En nuestro país, fue el entrenador de River, Martín Demichelis, que se refirió hace algunos días a la altura del césped, luego del encuentro que su equipo le ganó a Gimnasia por 3 a 1, en el estadio Monumental. “Es cierto que el primer tiempo nos costó tener esa circulación de pases que tuvimos en otro partido. La cancha estaba rapidísima, la primera vez que la bajamos a 22, puede ser un error mío. Cosas a tener en cuenta y corregir. Después por momentos encontramos esa fluidez de pases. Con los minutos fuimos contundentes y muy sólidos”, explicó Demichelis luego del partido, un concepto que llamó la atención, ya que nunca suele hablarse de temas tan técnicos.

Sobre Messi

Xavi también se refirió a la posible de Lionel Messi a Barcelona. El director técnico mantuvo la postura de estas últimas semanas, en las que el retorno de la Pulga comenzó a tomar más fuerza: evitó profundizar sobre el tema y quitarle la mirada a su equipo, que tiene grandes posibilidades de ganar la liga. “No estoy pendiente de estos temas. Lo que me toca es trabajar. No pensar en fichajes ni en el año que viene. No es momento de hablar de Leo ni de fichajes”, respondió, lacónico.

