El conductor de 90 Minutos de Fútbol se rió de su propio meme con el jugador del Bayer Leverkusen.

En un divertido momento al aire, el conductor del programa 90 Minutos de Fútbol , Sebastián "Pollo" Vignolo, bromeó con el futbolista Lucas Alario, del Bayer Leverkusen, sobre su reiterada pregunta en otras notas acerca de si jugaría en Boca si lo llamara Riquelme, las cuales tuvieron en su momento amplia repercusión en redes.

Con una pregunta hecha meme, Vignolo quedó "inmortalizado" en las redes sociales con su frase que los usuarios de Twitter resignificaron de manera viral.

Ahora, en un nuevo diálogo con el exdelantero de River, el propio animador sacó el tema, y ' Aladios ' se sumó en la chicana.

SV: Bueno, ahora no tenés pensado venir a la Argentina.

LA: Menos mal que el tema fue otro. Siempre me preguntas por Riquelme

SV: ¿Y si te llama Román? Ja, ja, ja. Qué lindo que es el flaco

L.A: Me parece que te llevás algo por mí de cada nota que me hacés. Menos mal que hablaste de otra cosa.

SV: El flaco es un fenómeno. Es un buen pibe. Me acuerdo aquella despedida de River. Gran pibe.

En tono más serio, el delantero santafecino había contado cómo es su rutina en Alemania con el nuevo Coronavirus que está afectando a todo el mundo: "Hasta principio de abril no se arranca el fútbol. En lo personal estamos yendo al club con el cuerpo técnico y médico . Por ahora mantenemos esa rutina", contó.

Sobre la vida en general en la ciudad donde vive (Colonia) a raíz de la infección mundial, el futbolista de 27 años dijo: "Se nota que la ciudad está más tranquila, la gente es muy precavida. Síntoma que tienen se resguardan en sus casas y no se presentan a trabajar. Lo han tomado muy seriamente". Además, agregó: "Me he enterado que la gente de mayor de 60 años les pidieron que se quede en la casa. Acá son muy específicos, pero se realizaron cambios. No estamos en cuarentena pero sí con recaudos".

Lucas Alario juega en Alemania desde mediados de 2017, cuando fue transferido en medio de una controversia por su intempestiva salida de River, donde era uno de los referentes. En otro orden, el exColón había sido convocado para jugar con la selección Argentina en la suspendida doble fecha inicial de las Eliminatorias Sudamericanas, que fue pospuesta sin fecha de reprogramación .