Yael Falcón Pérez, después del polémico penal en el clásico entre Independiente y Racing: amenazas y el apoyo de Beligoy

La discusión del clásico que Independiente y Racing empataron 1-1 en el estadio Libertadores de América Enrique Bochini, por la 12° fecha de la Liga Profesional de Fútbol, continúa. ¿La falta de Javier Vallejo a Facundo Mura fue afuera del área? Tanto para el árbitro Yael Falcón Pérez como para el VAR (que respaldó la decisión del árbitro principal), fue penal. Tras un domingo agitado por todo lo que se dijo en cuanto a la jugada, el juez del partido salió a aclarar la situación e incluso contó que recibió amenazas. Además, fue respaldado por Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje en Argentina, que también expresó que Falcón Pérez dirigirá el Mundial Sub 20 que se jugará en Argentina.

Falcón Pérez fue entrevistado por ESPN y en primer lugar aclaró en qué momento volvió a revisar la acción polémica del partido: “Llegué a mi casa, vi la jugada otra vez y me quedé tranquilo. Terminé de verla, llamé a Darío Herrera, le agradecí, volvimos a hablar de la jugada y realmente me quedé tranquilo porque hicimos lo correcto. Va a haber algún momento en el que vamos a equivocarnos y es parte de esto, pero es la decisión técnica correcta. Que después no guste o no la compartan, es otro tema, y yo ahí no puedo entrar en ese juego, porque yo estoy dando los argumentos técnicos de la decisión y por qué finaliza el movimiento y ahí es donde se termina de sancionar y ahí es donde se decreta la infracción de tiro penal. Son jugadas que te hacen crecer, de todo se aprende y tengo que continuar con la carrera”, expresó.

La jugada polémica del penal para Racing

También contó desde el punto de vista reglamentario por qué decidió cobrar el penal: “Yo tengo claridad conceptual de la jugada y no tengo dudas de la decisión, inmediatamente consideré que fue sobre la línea, escuché muchas versiones y opiniones, y hay una postura dividida, pero acá hay algo que es tácito: no hay subjetividad. El empujón y la sujeción son movimientos continuos, no es que sólo lo tocó con las manos y lo dejó, lo acompañó en el movimiento, el empujón finaliza cuando termina ese movimiento y yo ya lo veo sobre la línea, la sanción es en el campo, todo es en una milésima de segundo”.

Tras el clásico, el árbitro, de 34 años, reveló que recibió amenazas: “Mi mamá sufrió amenazas. Hay una realidad. Hubo pintadas en la casa, bengalas en la puerta, tuvieron que llamar a la policía para sacarlos. Mi madre es médica, trabajó toda la vida en la medicina y no está acostumbrada a vivir estas cosas y uno lo padece por ella. Mi hijo es chico y esto no lo entiende, pero si fuera más grande lo sufriría”.

Por último, se refirió a cómo se debería actuar ante una equivocación: “Yo siempre digo que hay errores y nos vamos a equivocar y a seguir equivocando. Yo lo que quiero es dejar un mensaje, hay errores, sí, los hay, pero compartámoslo. Si me equivoqué en un partido, ¿cuál es el problema? Hubo un error, pero una cosa es equivocarte y otra es la animosidad, el ser tendencioso hacia un lado y querer persuadir e invadir en el árbitro y generar una consecuencia en la semana, pero es parte del juego y hay que aceptarlo”, cerró.

Pero Falcón Pérez no estuvo solo. Además de haber tenido el apoyo de la terna del VAR liderada por Darío Herrera, quien defendió al árbitro del clásico fue Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje en Argentina: “Hay casos donde conviene por el bien del fútbol salir y aclarar cómo se toman estas decisiones. Lo más importante y lo crucial es que hay una decisión contundente y acertada de tomar una decisión de campo. Yael vio la jugada, entendió que era penal, vio claramente que ese empujón se prolongaba hasta dentro del área y tomó la decisión en campo”, expresó en ESPN.

Federico Beligoy, el Director Nacional de Arbitraje en Argentina AFA

Además, completó: “El VAR comienza a buscar ángulos para cerciorar que fue adentro del área. Se trabaja con dos ángulos, dos cámaras: una para ver hasta donde fue el punto de contacto, y automáticamente ahí, con otra cámara, se ve ese momento del contacto desde otro ángulo y claramente veíamos que estaba adentro. Para que el VAR dé vuelta esa decisión tenés que tener elementos contundentes. No solamente había factores contundentes que demostraban que estaba adentro, sino que menos elementos había que demuestren que estaba afuera”.

Por último, Beligoy contó que Pérez Falcón será uno de los jueces que dirija en la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Argentina: “Es un árbitro hiperprofesional, que fue nominado para dirigir en el Mundial Sub 20. Va a ser el árbitro anfitrión del Mundial en nuestro país, con su equipo vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo”.

