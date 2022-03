Yuriy Vernyub, el entrenador ucraniano que hace seis meses venció a Real Madrid y hoy combate por su país

A los 56 años, Yuriy Vernyub sabe lo que es la gloria deportiva: hace apenas unos meses, en septiembre de 2021, guió desde el banco de suplentes al Sheriff de Tiraspol a la victoria más importante de su historia. Fue 2-1 ante Real Madrid, por la Champions League y en una de las catedrales del fútbol europeo como el Santiago Bernabéu. El estallido de la guerra en su país, Ucrania, puso a este entrenador al servicio de su ejército. Se enroló para defender a su bandera, dejando de lado el fútbol, su profesión y parte de su familia. En una nota con la BBC, contó cómo fue viajar de Rumania a Zaporoje, en Ucrania. Del cielo al infierno; de la paz a la guerra.

Sheriff acababa de jugar contra Braga, de Portugal, por la Europa League. La agenda del equipo estimaba un viaje confortable hasta Iasi, Rumania. Y de allí a Tiraspol, en Transnistria, un enclave casi independiente en plena Moldavia que quiere pertenecer a la gran Rusia imaginada por Vladimir Putin. “Partí a Ucrania a primera hora del sábado por la mañana. Y me enrolé en el ejército el domingo. Fueron 11 horas desde Tiraspol hasta mi casa, pasando por Odessa, luego por Kirovograd, Kryvvy Rih y luego Zaporoje. No puedo decir que haya sido fácil”, dice Vernyub, que también fue futbolista.

El relato estremece: “Mientras regresaba a casa, vi a muchos hombres fuertes que abandonaban el país. Si vuelven, seré feliz. Tengo entendido que se fueron con sus familias a Moldavia, Rumania... De nuestra zona se han ido muchos hombres: de Kharkov, Zaporoje, Lugansk, Donetsk. Comprendí en ese momento que no puedo hacer lo mismo. Me dije a mí mismo que tan pronto como llegara a casa, iría y me enrolaría”, grafica Vernyub. Eso hizo apenas llegar a su vecindario.

El partido de la gloria: el 2-1 del Sheriff ante Real Madrid en el Bernabéu

“Las personas cercanas trataron de detenerme. Mi esposa, mis hijos, mis nietos. Me mantuve firme y agradezco a mi esposa por apoyarme. Ella conoce mi carácter. Si tomo una decisión, no la cambio. Podríamos haber ido a Moldavia y esta opción sigue abierta para mis hijos, para sus esposas, para mis nietos. Pero mi esposa y yo, seguro que nos quedaremos aquí”, asegura, a pura determinación. “Creo que no estoy muy lejos del conflicto. Las batallas más duras son probablemente a 120 kilómetros de donde estamos. Tomé mi decisión para que todo esté bien. No tengo miedo ”, relata el ex entrenador, ahora soldado.

No es la primera vez que Vernyub se pone el atuendo verde y se camufla con el terreno: “Estuve en el ejército cuando era joven, era obligatorio hacerlo durante dos años. Pero fue en una unidad para deportistas. Durante dos meses nos instruyeron en teoría y después aprendimos a manejar un arma. Pero eso fue hace mucho tiempo. No puedo decir que tenga problemas para usar armas de fuego, sé cómo usarlas”, cuenta en el reportaje de la BBC.

La nueva vida de Vernyub en el ejército (es el del medio, junto a dos compañeros)

Sheriff Tiraspol manager Yuriy Vernydub is primed and ready!



He defeated Real Madrid in the autumn



Now he’s joined the territorial defence effort too 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/8OsY7kOHST — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 28, 2022

“Aquí conocí a un sobrino, pero en general, no sé quién está aquí y quién no. Mi hermano tiene más de 60 años. Mi hijo menor no puede pelear por su salud. Mi hijo mayor no está aquí porque insistí en que se quedara en casa: tiene dos hijos pequeños. Si se lo necesita, seguramente vendrá, no tengo ninguna duda”, grafica el ex DT del Sheriff de Tiraspol. Y añade, sobre su nuevo trabajo, lejos de la pelota y cerca de las balas y los misiles: “No se me permite revelar cuál es mi papel en el ejército. Ahora estamos siendo instruidos. En cada minuto estamos listos para ir adonde nos digan. Todavía no he usado mi arma pero estoy listo, siempre. En cualquier momento ”.

Vernyub critica a Putin: “No puedo entenderlo. Y no puedo entender a los rusos que no están en su contra. Entiendo que muchos de los ciudadanos rusos no se dan cuenta de lo que está pasando. En Rusia, las cosas se muestran de forma bastante diferente a como son. Dicen que nos están liberando. ¿Pero de qué? Dijeron que somos fascistas, nazis... Ni siquiera puedo encontrar las palabras para describir lo que están haciendo. Están atacando casas de civiles, pero solo dicen que golpearon la infraestructura militar. Están mintiendo ”, asegura, con tono tajante.

El momento más feliz en la carrera deportiva de Yuriy Vernyub: su equipo, Sheriff de Tiraspol, anota el segundo gol ante Real Madrid, por la Champions League de 2021 JAVIER SORIANO - AFP

A la vez, Vernyub ensalza a Volodymyr Zelensky, el excomediante que ganó las elecciones ucranianas y que ahora defiende a su país de los invasores: “Tengo un respeto total por él. No importa lo que digan de Zelensky. Voté por él. La gente lo llamaba payaso, pero demostró que es un verdadero líder. Es honesto. Él también cometió errores, pero es normal que todos cometan errores. Puedo imaginar lo difícil que es liderar un país. No tengo ninguna duda de que es un buen hombre. Tenemos un presidente que actuará de manera correcta. Yo creo en él ”, lo defiende el entrenador que ahora está en el campo de batalla.

A la vez, se toma un tiempo para hablarle a los otros países de Europa, aliados de Ucrania en este momento de invasión: “Quiero agradecer al resto de Europa por su apoyo. Muchos niños y mujeres se fueron a otros países. Agradezco a esos países por esto. Agradezco a todos por su apoyo. Sé que ellos mismos se enfrentan a una elección difícil. Creo que se están dando cuenta de que ahora mismo Ucrania es el escudo de todo el continente”.