Real Madrid: se acelera el final de Zinedine Zidane tras la eliminación ante Alcoyano en la Copa del Rey Crédito: AP Photo/Jose Breton

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2021 • 09:06

En otros tiempos inamovible y omnipotente, hasta imperial, hoy Zinedine Zidane está en la cuerda floja en Real Madrid. Y más todavía después de que su equipo, Real Madrid, perdiera ayer 2 a 1 ante Alcoyano en la Copa del Rey, una derrota calificada por algunos medios españoles como "La más ridícula en la historia del Real Madrid".

El diario Marca, el más influyente en Madrid si se refiere al equipo merengue, apunta que los síntomas de agotamiento, de desgaste y de distanciamiento precipitan el final de ciclo del entrenador francés. También, señala que los dirigentes madridistas no apuntan a la toma de decisiones drásticas de manera inmediata y sí están a la espera del final de la temporada para poner en marcha un nuevo Real Madrid, sin algunos de los actuales protagonistas del equipo blanco. Además, sube la apuesta: todavía puede ganar dos títulos, pero el desgaste sufrido por el DT y algunos de sus jugadores es mayor a la posibilidad de ganar La Liga o la Champions League.

En este contexto, Zidane no piensa renunciar ni la Junta directiva tomará una decisión ahora. Esto, más allá de que Zizou no escapa a la máxima de depender de los resultados y las sensaciones que emite su equipo. La "Casa Blanca" no encuentra el rumbo y las señales dan una pauta de una pérdida total de la confianza en el mensaje del entrenador, tal y como quedó demostrado ante el Alcoyano, con un técnico sin capacidad de respuesta al término de los noventa minutos.

"Zidane ha conseguido que gran parte de grupo no se sienta cómodo. Los titulares ante el Alcoyano, en muchos de los casos, apenas han cambiado opiniones con el técnico en los últimos meses, justo desde el momento en el técnico encontró un once en el que no tenían cabida", describe Marca, que amplía. "El silencio vivido durante y después del partido copero es el mejor ejemplo de que este equipo ha tocado fondo. El Real Madrid se fue encaminando a un desastre similar al del Alcorcón y no hubo mensaje alguno del entrenador que sirviera para cambiar el rumbo. La distancia cada vez es más alta".

Real Madrid: se acelera el final de Zinedine Zidane tras la eliminación ante Alcoyano en la Copa del Rey Crédito: AP Photo/Jose Breton

El plantel también está siendo sometida al análisis y a la critica de los que mandan. La interna del equipo merengue enseña que hay jugadores que no tendrán continuidad en el proyecto porque ya les pasó su mejor momento como madridistas y no habrá vuelta atrás. Los nombres de Marcelo e Isco son un claro ejemplo de que no todos los jugadores tienen asegurada su continuidad. La apuesta por los jóvenes sigue como máxima de club, algo que choca con la idea de Zidane.

Críticas al por mayor

Cristóbal Soria, el colaborador de 'El Chiringuito', programa de fútbol en España, aprovechó la situación para hacer sangre de la derrota frente a los colaboradores madridistas, en especial contra Tomás Roncero y Jose Luis Sánchez. "Es el mayor ridículo de la historia del Real Madrid", comentaba Cristóbal Soria, desde su casa, y con una camiseta con Vinicius recogiendo un Balón de Oro: "Hoy voy a dormir con la camiseta de Vinicius, y tú (refiriéndose a Jose Luis Sánchez) y la Madre Superiora (Roncero) nos habéis hecho creer que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro. Hoy es un día histórico, estamos asistiendo al mayor ridículo dela historia del Real de Madrid".

También tuvo unas palabras para el Loco Gatti: "Llegaste ayer para comerte el ridículo de la historia del Real Madrid". En definitiva, el sevillano tuvo estopa para todos en una noche que no olvidará fácilment

Conforme a los criterios de Más información