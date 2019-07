Zlatan Ibrahimovic, en acción en el clásico de Los Angeles Crédito: DPA

Las dos caras de Zlatan Ibrahimovic relucieron en el clásico de la Major League Soccer. El sueco fue el principal protagonista del duelo entre Los Ángeles Galaxy y Los Ángeles FC, que se jugó el viernes pasado: marcó un hat-trick para la victoria 3-2 y se impuso en el duelo personal con el mexicano Carlos Vela, autor de los dos tantos del equipo puntero de la Conferencia Oeste y con el que sostuvo un fuerte cruce mediático. Pero como si se tratara del extraño caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde, también le aplicó un codazo en el rostro a Mohamed El Munir, que debió ser hospitalizado y posiblemente deba ser intervenido quirúrgicamente. Después de abrirse una investigación, el comité disciplinario de la MLS sancionaría a la estrella del fútbol mundial... después que se lo nombró "Mejor Jugador de la Semana" por su gran actuación en el derby.

Los enredos de Ibrahimovic en un campo de juego no son nuevos en la MLS, ya que en mayo pasado recibió dos fechas de suspensión y una multa económica, después de tomar del cuello al arquero Sean Johnson, de New York City. Si bien durante el cotejo el árbitro les mostró tarjeta amarilla a los dos futbolistas, el guardavalla lo acusó de agresión, tras el forcejeo por quedarse de la pelota, y el comité disciplinario intervino y le impuso el castigo. La agresión contra el defensor libanés tiene un parecido con el golpe que le dio a Tyrone Mings, zaguero de Bournemouth, en la Premier League, en 2017; aquella vez, la Federación Inglesa le dio tres partidos de suspensión al sueco.

El derbi era uno de los partidos más esperados de la MLS, por la posición de los equipos -se medían el primero y el segundo de la Conferencia Oeste-, pero también por las estadísticas y la performance de Ibrahimovic y Vela. El sueco crispó el juego los días previos, durante una entrevista, cuando lo consultaron sobre quién era el futbolista más destacado del momento en el torneo. "Por mucho (me considero el mejor) porque si él está a su mejor nivel. ¿Cuántos años tiene? Veintinueve y está jugando en la MLS, ¿y está en su mejor nivel? ¿Cuándo yo tenía 29 años, dónde estaba? (En Europa) Gran diferencia", atizó el delantero.

Con la victoria consumada, y cuando los medios retomaron el tema, Ibrahimovic volvió a la carga. "Tengo confianza y creo en mí. La gente ignorante lo llama arrogancia, la gente inteligente lo llama confianza. Creo mucho en mí y tengo una mentalidad a prueba de balas. Cuando salgo ahí [por la cancha] sé lo que soy capaz de hacer y lo hago bien. No me ofendan, no necesito probar nada, incluso si no hubiera marcado tres goles. Tengo mucho respeto por Vela, es un gran jugador, pero cometieron un grave error: lo compararon conmigo. Ese fue el error más grande", sostuvo quien tiene la capacidad de deslumbrar con goles y jugadas inverosímiles, aunque en oportunidades pierde la cabeza y queda en el centro de una tormenta.

Vela no bajó la guardia y se escudó en las estadísticas actuales para enseñarse superior, aunque reconoció que la trayectoria de Ibrahimovic es la de una superestrella: "Si hablamos de comparar, sería un insulto para él: solo Messi y Cristiano Ronaldo fueron mejores que Zlatan, los demás no le llegaremos ni a los talones. Pero la realidad indica que ahora estoy mejor", describió el cancunense, después de la derrota en el clásico.