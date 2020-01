Zlatan Ibrahimovic en Milan: "Buscaba la última descarga de adrenalina"

Sonriente, ilusionado y con la 21: Ibrahimovic ya está de nuevo en Milan

Ya es una realidad: el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic celebró su regreso al Milan porque representa "una última descarga de adrenalina para dar el máximo" sobre el campo de juego, tal y como reconoció durante su presentación.

"Tras el último partido en Los Ángeles recibí la llamada de Paolo Maldini. A mis 38 años recibí más ofertas que cuando tenía 20. Buscaba la última descarga de adrenalina para dar todavía el máximo", aseguró en la rueda de prensa oficial.

Ibrahimovic, que hasta ahora jugaba en la liga estadounidense en Los Ángeles Galaxy, explicó que los contactos con el conjunto "rossonero" se intensificaron tras el desastre con el Atalanta antes de Navidad (derrota por 5 a 0, con un gol del Papu Gómez), cuando recibió la llamada de Maldini y del directivo Zvonimir Boban.

Y la decisión "no fue difícil". Hizo las valijas para fichar durante los próximos seis meses por el Milan, ocho años después de salir del club, al que ayudó a obtener su último Scudetto en la temporada 2010/2011.

"Cuando dejé el Milan yo no quería, fue una elección societaria. Lo importante es que estoy aquí y quiero mejorar las cosas lo máximo posible", afirmó, pues el conjunto se encuentra en el puesto once de la Serie A.

Ibrahimovic vestirá el número 21, elegido por su hijo de entre los dorsales disponibles, y afirmó que está "preparado" para jugar inmediatamente, incluso este viernes en un amistoso contra la Solbiasommese. "Estoy listo y extraño tocar la pelota", reconoció.

El delantero sueco se mostró entusiasmado por su regreso al "calcio" y destacó la posibilidad de medirse a la estrella del Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo: "El duelo será estimulante", declaró.

El sueco Ibrahimovic, durante su presentación en Milan Fuente: AFP

Su objetivo es mejorar los datos del equipo milanés: "Debemos trabajar mucho, duro y fuerte, creer para dar el máximo sobre el campo. Siempre espero mucho de mis compañeros. No sé qué no ha funcionado hasta la fecha", sostuvo.

Sobre la posibilidad de seguir vistiendo el rojo y negro una vez expire su contrato de seis meses, señaló que todo dependerá de los resultados que logre.

"Nunca he perdido la pasión. Veamos como van estos seis meses y si he dado algo y puedo seguir contribuyendo, entonces seguiré en el equipo. No querré quedarme porque sea Zlatan Ibrahimovic, no me interesa. Tengo 38 años y sé qué debo hacer, aunque el estilo y el juego hayan cambiado", subrayó.

