Gabriela Sabatini compartió un entrenamiento con Juan Martín Del Potro y revolucionó las redes: “Un lujo”

Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro compartieron un entrenamiento de tenis este miércoles y revolucionaron las redes sociales con la foto que compartieron tras la práctica. “Entrenamiento de lujo”, escribió Sabatini en su cuenta de Instagram junto a emojis y caritas felices. Del Potro contestó con un corazón y también compartió la imagen en su red social. Inmediatamente, varias figuras del deporte argentino como la Peque Pareto y Noel Barrionuevo se sumaron a los mensajes: “Pfff, qué gran dupla, magia pura”, escribió la judoca, quien es cercana a Sabatini.

Gaby Sabatini, de 52 años, se prepara para disputar junto a la extenista Gisela Dulko -de 38- el torneo de “Leyendas” de Roland Garros, en donde ya participaron juntas el año pasado. Así lo confirmó la propia Sabatini, cinco veces semifinalista en París en la modalidad de single. “Felices de haber sido invitadas nuevamente a participar del Trophée des Légends, nos vemos en Rolando Garros”, dijo a través de su cuenta de Instagram. El torneo tendrá lugar del 6 al 11 de junio.

Por su lado, Del Potro -de 34 años-, jugó por última vez en el ATP de Buenos Aires en febrero del año pasado, donde cayó en primera ronda contra Federico Delbonis. Allí tomó su vincha y la dejó sobre la red, en un gesto simbólico de que abandonaba el tenis profesional hasta nuevo aviso, cuando su rodilla y sus dolores le permitieran volver.

Tras la consagración de la selección Argentina en el Mundial de Qatar, Delpo -fanático de la Albiceleste-, contó: “Prometí que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Previo a Qatar no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, reveló Del Potro, quien supo ser campeón de ese prestigioso Grand Slam en 2009, en una épica final contra Roger Federer.

Gaby Sabatini, junto a Juan Martín Del Potro

Con la mente puesta cada uno en sus objetivos, Roland Garros de Leyendas y una posible oportunidad al US Open, Sabatini y Del Potro calentaron los motores con una práctica en conjunto que generó expectativas en los fans del tenis argentino.

Incluso en Twitter, algunos usuarios se animaron a soñar en más grande. “¿Se imaginan un dobles mixto?”, “Ídolos por siempre”, “No puedo ver la foto, demasiada calidad”, “Me muero, Flushing Meadows Argentina”, “Delpo pedile a Gaby jugar juntos el mixto en el US Open”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Por lo pronto, ninguno de los dos deportistas más importantes de la Argentina dijo algo sobre participar juntos en algún torneo. Todo se resumió en esa postal que recorrió las redes y se viralizó en cuestión de minutos.

Sabatini y Dulko, en el torneo de Leyendas de Roland Garros en 2022 Thibault Camus - AP

El inolvidable gesto que Sabatini tuvo con Seles en su peor momento

El pasado 30 de abril, se cumplieron 30 años de la puñalada de un demente a Monica Seles en medio de un partido. Ese atentado cambió la vida de Seles y dejó al tenis femenino sin su número 1. La joven de 19 años, el viernes 30 de abril de 1993, en Hamburgo, a pocas semanas de Roland Garros, vencía por 6-4 y 4-3 a la búlgara Magdalena Maleeva, por los cuartos de final. Parecía una tarde más. Sin embargo, a las 18.50, mientras tomaba agua en el descanso, recibió una puñalada en el omóplato derecho y se desplomó sobre el polvo de ladrillo.

Enseguida se acercaron a auxiliarla. A pocos metros, los agentes de seguridad agarraron al agresor: Günter Parche, quien era fanático de la alemana Steffi Graf -con quien Seles se disputaba la cima de la WTA-, y quería sacarla de competencia para que Graf pudiera dominar el circuito.

Mientras Seles se recuperaba de la puñalada, hubo una reunión con 17 de las mejores 25 jugadoras de ese momento para analizar si se congelaba, o no, el ranking de ella. Todas las rivales votaron que no, salvo Gaby Sabatini. “Fue la única jugadora que me apoyó después del ataque, por eso le tengo mucho respeto y la aprecio. Ella pensó como persona, no con en el ranking, no pensó en los sponsors ni en el negocio. Ella es una persona diferente al resto de las jugadoras que estaban en el tour. Es muy humana, tiene valores. Hablé mucho con ella cuando volví al tour y después seguimos con una buena relación”, reveló Monica Seles en 2015.

