Murió Günter Parche, el hombre que apuñaló por la espalda a Monica Seles hace casi 30 años

escuchar

Hace casi tres décadas, el 30 de abril de 1993, el mundo del tenis se paralizó y ya nunca fue igual a partir del atentado contra Monica Seles. Número 1 y nacida en Novi Sad, cuando todavía pertenecía a Yugoslavia, representaba mucho más que una amenaza deportiva para la alemana Steffi Graf y las aspirantes a la cima de la WTA. Aquella tarde, en Hamburgo, Seles vencía 6-4 y 4-3 a la búlgara Magdalena Maleeva, por los cuartos de final, pero a las 18.50 todo se convirtió en una película dramática: mientras bebía agua en el descanso, recibió una puñalada en el omoplato derecho por parte de Günter Parche, un demente fanático de Steffi Graf que quería sacar de carrera a Seles. En estas horas, otra vez, el mundo del tenis tuvo escalofrío al enterarse del fallecimiento de Parche.

Günter Parche, el hombre que hace casi 30 años pasó a la historia negra del tenis después de apuñalar a Seles, falleció a los 68 años Michael Probs - Archivo/AP

El diario alemán Bild confirmó la noticia, aunque con una particularidad: Parche falleció en agosto del año pasado, con 68 años, pero recién se conoció la novedad ahora. El atacante de Seles había vivido en un asilo psiquiátrico en Nordhausen, una ciudad alemana de 45.000 habitantes del estado de Turingia (centro-oriental del país), durante los últimos 14 años de su vida. Permaneció en una habitación individual y, durante las últimas cuatro semanas previas a su muerte, no se había levantado de la cama, según el mismo medio germano.

“Durante su estancia en la casa, siempre pasaba desapercibido y participaba en las actividades de ocio: tardes de cine, manualidades y lectura del periódico. El personal de enfermería lo vestía, lo lavaba. Cuando solo podía acostarse en la cama, había de 20 a 30 minutos de terapia individual. Su hermana Ina era su supervisora oficial”, publicó Bild.

Seles, atendida tras el ataque en Hamburgo, en 1993

La agresión a Seles sucedió mientras bebía agua en el descanso y se secaba el sudor con una toalla. el ataque la desorientó: se puso de pie, enseguida se acercaron a auxiliarla, empezó a desvanecerse, soltó el vaso que sostenía con la mano izquierda y se desplomó sobre el polvo de ladrillo. A pocos metros, los agentes de seguridad reducían a Parche. Se especularon cuestiones políticas [en plena guerra de Yugoslavia, la tenista había recibido amenazas por carta], pero aquel hombre tornero desempleado de la ex-Alemania comunista, había corrido hacia la baranda para agredir a Seles con un cuchillo de cocina y un objetivo: quitarla de la competencia para que su admirada Graf volviera a dominar.

La agresión a Seles

“Monica ha tenido suerte. Ni el pulmón ni el omoplato han sido dañados. Solo ha resultado herido un músculo. Ella todavía está en shock y permanecerá en observación”, fue el parte médico del Hospital Universitario Eppendorf de Hamburgo, donde fue trasladada Seles. “Tuve miedo de morir cuando vi a Monica gritar”, confesó, aterrada, Maleeva, por entonces 14ª. Testigos aseguraron que Parche parecía alcoholizado y que tomó el cuchillo con las dos manos en el momento en el que se lo clavó a Seles. La puñalada le penetró solo dos centímetros. Insólitamente, los organizadores de aquel torneo decidieron que la acción siguiera y Arantxa Sánchez Vicario venció a Graf en la final.

Después de dos juicios, se comprobó que Parche era psicológicamente anormal y fue sentenciado a dos años de libertad condicional y tratamiento psicológico. Estuvo en prisión solo seis meses, entre la agresión y la condena, el 13 de octubre de 1993. Después de eso, quedó libre.

Monica Seles en acción: fue número 1 del mundo y se retiró en 2008, con 53 títulos ganados

Seles volvió a competir, pero no pudo despojarse de una lesión más psicológica que física. Luego de la agresión, los médicos diagnosticaron que estaría inactiva durante tres meses. Pero la jugadora nacionalizada estadounidense recién volvió a jugar en agosto de 1995. Ganó 21 títulos más, incluido el Abierto de Australia 1996, pero ya nunca volvió a disfrutar.

Ese lamentable incidente marcó un antes y un después en el tenis profesional, ya que la organización de los torneos se vio obligada a contratar seguridad privada para situarla detrás de las sillas de cambios donde descansan los profesionales cada dos games.

Seles tuvo ataques de ansiedad y depresión. Padeció sobrepeso y anunció su retiro en 2008, tras ganar 53 títulos (nueve de ellos de Grand Slam). Actualmente vive en Tampa, en el estado de Florida. Es oradora motivacional, está involucrada en la lucha contra los trastornos alimentarios y ayuda a los perros de la calle que no tienen hogar. En 2014 se casó con el empresario Tom Golisano.

Martina Navratilova, una leyenda del tenis, afirmó que Seles podría haber sido la más exitosa de la historia, incluso superior a Margaret Court (24 trofeos de Grand Slam).

El gesto inolvidable de Sabatini

En su autobiografía, From Fear to Victory (Del miedo a la victoria), Seles explicó que Gabriela Sabatini había sido la única tenista que se abstuvo de votar en contra de congelarle su ranking mientras se reponía del ataque de Parche. Otras 24 jugadores entendieron que no había que protegerle la posición a Mónica.

Aquella decisión de Sabatini, opuesta a la de un mundillo estricto y competitivo, marcó a fuego un vínculo. “Siempre lo digo: pensé en el ser humano. En aquel momento entré en shock, nos podría haber pasado a cualquiera, a mí”, le comentó Gaby a LA NACION, en 2015, antes de jugar una exhibición con Seles en el Madison Square Garden.

Sabatini y Seles durante una exhibición en Nueva York, en 2015 AFP

En aquella entrevista, una de las mejores deportistas de la historia de la Argentina, apuntó: “Con Mónica nos seguimos comunicando telefónicamente. Y ahora, por motivo de la exhibición, nos juntamos hace unos días aquí en Miami; ella está radicada en la Florida. Jugamos un poquitito, pero te diría que fue más lo que charlamos. Nos teníamos que poner al día (sonríe). Fue muy lindo, porque volví a encontrar con una chica de la época en la que jugaba y es lindo, ya desde otro lugar, conocer a la persona, saber qué hace, si viaja, cómo es su familia…”.

Gabriela Sabatini y Monica Seles, tras la final del Abierto de Italia 1992 ganada por Gaby

En total en el circuito, Sabatini y Seles se enfrentaron 14 veces, con 11 triunfos para la yugoslava nacionalizada estadounidense y tres para Gaby, dos de los cuales fueron en las finales de Roma 1991 y 1992. Es muy recordado el choque en el que se impuso Seles en 1990, en la final del Masters, en el Madison, a cinco sets, y las semifinales en la que derrotó a Sabatini en Roland Garros 1992.

LA NACION