Juan Martín Del Potro contó que iba a hacer “todo lo posible” por jugar el US Open si Argentina ganaba el Mundial: ¿cumplirá con su promesa?

Cuando Juan Martín del Potro jugó su último partido como profesional hasta la fecha, en su caída frente a Federico Delbonis en la primera ronda del ATP de Buenos Aires, en febrero del año pasado, tomó su vincha y la dejó sobre la red, en un gesto simbólico de que, hasta nuevo aviso, no volvería a las canchas. Una sensación que luego confirmó en la conferencia de prensa posterior, donde habló acerca de los intensos dolores que sentía mientras intentaba ponerse a punto de nuevo, la exigencia sobre su cuerpo y los daños que podía sufrir en el largo plazo. Pero fundamentalmente, ni esa noche ni en ningún otro momento eligió enunciar la palabra “retiro”.

Actualmente, esta decisión de no cerrar del todo la puerta de su carrera está más a prueba que nunca. En su rol de embajador del torneo Roland Garros Junior Series en Río de Janeiro, al tandilense le consultaron una vez más sobre sus planes a futuro en el tenis, donde dejó una sorprendente definición que ilusionó a sus seguidores: “Prometí que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar”, reveló, aunque luego relativizó: “Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”.

La última imagen que se vio de Juan Martín del Potro sobre una cancha de tenis hasta hoy: atando su vincha a la red después de caer ante Federico Delbonis en el ATP de Buenos Aires, en febrero de 2022 Aníbal Greco - LA NACION

El campeón del US Open de 2009 no dio mayores detalles acerca de cuándo haría su regreso, aunque está claro que el Grand Slam neoyorquino no dudaría en abrirle las puertas si así lo desea, como lo demostró el cálido trato que recibió durante la edición 2022, a la que asistió como “leyenda”. Por el momento, Del Potro se encuentra apadrinando el torneo juvenil brasileño, que otorgará a sus campeones masculinos y femeninos la posibilidad de competir en la próxima edición del Roland Garros de Juniors con una wildcard.

En la previa de aquella competición también se le consultó acerca de su carrera, donde contó cuál fue el único logro que no pudo obtener en su opinión: “Creo que lo único que me faltó es ser número 1 del mundo. Siempre fue un sueño y trabajé para lograr ser el mejor. Pero también estoy súper orgulloso de mi carrera, y nunca logré ser número 1 porque estaban Nadal, Federer o Djokovic”, reflexionó Delpo, que no mostró rencores al respecto: “Cuando veo los años de mi carrera y con quién estaba peleando ser número uno es muy lindo saber que fueron ellos los que no me dejaron conseguir ese sueño”.

Ampliando sobre el dominio de aquellos tres tenistas, que entre sí ganaron un total de 64 Grand Slams, Del Potro auguró que aquella era está cerca de su fin gracias al ascenso de la generación actual: “Uno va perdiendo el respeto cuando entran a la cancha, y hace todo muy competitivo. Algún día el Big 3 va a terminar, y serán Carlos Alcaraz, Sinner o Rune, otros jóvenes que lideren el circuito”, aseguró, aunque continuó con los elogios: “Todos aprendimos mucho del Big 3, y para mí por muchos años no va a volver a suceder algo similar”.

