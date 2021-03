Gallardo: la “guerra dialéctica”, el grito de Riquelme y por qué cree que su River es “aburrido”

River se encuentra en un proceso de transición. Tras un 2020 atípico, en 2021 afronta cambios, busca adaptarse a sus caras nuevas e intenta dejar de extrañar algunas figuras que ya no están para sortear la irregularidad con la que comenzó el año. Después de ganar la Supercopa Argentina y mientras atraviesa la Copa de la Liga Profesional y se prepara para jugar la Copa Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo apuesta a encontrar su mejor versión sin dejar de ser fiel a su idea futbolística. Y en medio de este trabajo, el entrenador observa una “guerra dialéctica” en los medios de comunicación, tal como afirmó en conferencia de prensa este miércoles.

Al ser consultado acerca de las “batallas tácticas” que se pueden producir en el campo de juego como ocurrió en los empates con Boca y Racing, Gallardo buscó marginarse de esas cuestiones. “No me llama la atención que digan eso y no se de donde salen esa cuestiones. Yo me enfoco en lo que puedo pensar y analizar, no en lo que digan los demás. No pierdo mi tiempo. Intento ser objetivo y saber cuándo jugamos bien o mal, cuando tenemos dinámica y cuando no. Somos realistas. No mentimos y no nos mentimos. Después hay de todo. Hasta guerras dialécticas, pero yo no entro en eso. No me desgasto”, sentenció el DT millonario.

“Yo tengo que ser honesto con lo que veo, con lo que siento y con los míos. No me puedo meter en lo que opinan los demás, no pierdo tiempo. Por eso ni siquiera hablo mucho, salvo cuando necesito expresarme o que me hagan preguntas. Hemos sido aburridos estos años porque no hemos dado mucho, pero nosotros intentamos trabajar hacia adentro y queremos que el equipo hable en el campo de juego . Ahí es donde me interesa, por eso no entro en discusiones. Yo suelo aburrir, pero no me da nada lo de afuera. Yo me ocupo de lo realmente importante: intentar que mi equipo juegue mejor, resolver problemas que se presenten y sostener una conducta y una línea de juego. Eso me ocupa y me apasiona. No estoy para entremezclarme en esa guerra dialéctica”, agregó Gallardo.

En línea con su discurso, cuando le consultaron sobre los dichos de Juan Román Riquelme, quien le gritó desde la tribuna a los periodistas televisivos que “hace mucho que River juega mal”, el Muñeco fue consecuente: destacó que no está de acuerdo, pero no se explayó. “No pensé nada sobre lo que dijo porque no se a quién iba dirigido. Se lo gritó a unos periodistas, así que imagino que va en contra del periodismo. Y no me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él a qué se refería”, apuntó.

🎙 Gallardo: "Somos un equipo con una idea de juego. No se puede jugar siempre de la misma manera, es normal porque los rivales también proponen. Lo que no vamos a cambiar son las formas que nos han identificado en todos estos años".#GallardoEnVivo 📺 https://t.co/zBs4AmBy7p pic.twitter.com/oSOjnms6Pn — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2021

Por otro lado, el técnico millonario también se refirió al futuro de Rafael Borré, a quien en junio se le vence el vínculo con el club. En los últimos días, descartó una oferta millonaria de Palmeiras y este martes se conoció que Gremio de Porto Alegre desistió de contratarlo por las dudas y la extensa espera del delantero colombiano para ofrecer una respuesta al precontrato que le presentaron. “Es un tema muy personal. Él se tiene que tomar el tiempo para decidir. Yo hablo mucho con él y esa fue la opinión de que haría yo si estuviese en su posición. Todo lo que decida que lo haga convencido de lo que quiere hacer. Y si no estaba convencido que no tome una decisión. Yo creo que va a tener posibilidades para elegir. Lo importante es que esté tranquilo y sólido mentalmente para tener calma, pensar y reflexionar bien ”, comentó Gallardo.

“Es su futuro. Son sus posibilidades. A veces es muy difícil porque tiene que exponer su físico, jugar partidos y a veces es contraproducente. Yo le dije que se lo tome con naturalidad y se tome u tiempo porque es su proyecto de vida. River va a ser siempre una posibilidad para él. El tema es que hoy es muy difícil poder competir con otros mercados. Entonces él sabrá qué hacer”, sentenció el entrenador, que todavía conserva la esperanza de poder retenerlo a pesar del deseo del jugador de emigrar al fútbol europeo.

Otras frases de Gallardo

La posibilidad de repatriar a Driussi. “Es un deseo que el tiene desde hace un tiempo que no se pudo concretar en este mercado y habrá que tener paciencia para poder realmente tener precisión si se puede concretar en junio. Hoy no tengo otra información que no sea el deseo del jugador”

“Nuestros laterales son muy importantes para la idea de juego. Por eso tenemos una búsqueda constante porque dependemos de esa jerarquía y el aporte que nos dan. En el fútbol de hoy son muy importantes. Depende de la potencialidad que tengas en ataque si los utilizás o no. A mí me gustan que tengan protección”. El trabajo de los DT en el país. “Los entrenadores no estamos muy protegidos. En nuestro fútbol te pueden despedir en cualquier momento no importa el contrato que tengas si estás al día. Desconozco en profundidad lo de Brasil, pero es algo complejos. Los técnicos somos parte del círculo. Yo estoy en desacuerdo que no de cumplan los contratos, pero siempre es el DT el que termina saliéndo. No sé va a ir el directivo o el manager que lo contrató o 30/40 futbolistas. En el fútbol el tiempo lo ganás con resultados. En general en Argentina no hay mucho convencimiento de una idea. Ahora se mide lo que se dice en redes sociales, si gusta o no y en dos partidos estás afuera si el clamor popular se manifiesta en contra. Los dirigentes hablan de los proyectos y las elecciones… si no lo respaldan no se puede proyectar nada sin convencimiento”.