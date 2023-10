escuchar

Momentos dramáticos en el Mundial de Rugby Francia 2023 con los Pumas en semifinales a punto de enfrentarse a los All Blacks. Patricio Albacete, Eusebio Guiñazú y Alejo Miranda anticipan el partido y sueñan con una victoria. “Ganarle a los All Blacks es posible”, coinciden. ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra? Además, el análisis de los cuartos de final en el fin de semana de rugby más impactante que se recuerde. Escuchalo en el último episodio de Try Convertido, el podcast de rugby de LA NACION.

