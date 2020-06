El plantel de Napoli hace volar su director técnico, Gennaro Gattuso, luego de ganar la final de la Copa Italia por penales ante Juventus Fuente: Reuters

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 00:38

El fútbol va recuperando cosas que le son propias, que hacen a su esencia y naturaleza. Lo primero fue que la pelota volviera a rodar después de casi tres meses, mientras el mundo no puede bajar la guardia ante la pandemia de coronavirus. Por largo tiempo seguirán faltando hinchas en las tribunas, una resignación que por ahora no tiene solución a la vista. Este miércoles reconquistó algo que define al fútbol, aun en un estadio desierto: la emoción, el factor humano, la movilización de sentimientos.

Dybala y Cristiano Ronaldo, abatidos en el banco de los suplentes antes de la ceremonia de entrega de premios Fuente: Reuters

Aunque estuviera vacío, un estremecimiento recorrió al estadio Olímpico de Roma cuando el plantel de Napoli unió sus brazos para tirar hacia arriba y atajar una y otra vez a su director técnico, Gennaro Gattuso. Era la celebración más sentida después de haber conquistado la Copa Italia, al vencer a Juventus por 4-2 en la definición por penales (0-0 en los 90 minutos). Fue el primer título en ocho de carrera como entrenador para el fogoso "Ringhio" Gattuso, que hace apenas 15 días despidió a su hermana Francesca, de 37 años, fallecida tras una larga enfermedad.

A Dybala le atajaron el primer penal de la serie

"La vida me quitó algo, el Dios del fútbol me lo devolvió. Cuando sucede lo que me pasó a mí, sentís que la vida se te lleva algo. Pero el fútbol me ha dado mucho, más de lo que yo le entregué. Creo que hay un Dios del fútbol, que cuando trabajás duro te devuelve lo que sembrás. A mi alrededor quiero gente que respete y se apasione por este trabajo, como lo hice yo durante tantos años", expresó Gattuso (42 años), que de técnico pretende transmitir el espíritu guerrero que impregnó su exitosa trayectoria de volante en Milan.

Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín -con tapaboca, quedó al margen por una lesión- eran tres de los integrantes de Juventus que con gesto apesadumbrado presenciaban en el campo la ceremonia de coronación de Napoli. Al margen del dolor por la derrota -la Vecchia Signora había ganado cuatro de las últimas cinco copas Italia-, también estaba la decepción futbolística por un rival que los anuló y fue superior. Y que si no ganó en los 90 minutos se debió a que el legendario Gianluigi Buffon (42 años) hizo tapadas notables.

La notable doble atajada de Buffon, a los 42 años

Después de que el entrenador Maurizio Sarri reconociera públicamente que no era fácil el entendimiento futbolístico entre Dybala y Cristiano, Juventus acumuló dos partidos consecutivos sin convertir. En el 0-0 contra Milan por las semifinales, el portugués falló un penal. En la definición por penales de este miércoles, Dybala abrió la serie con un remate a media altura que atajó Alex Meret, el reemplazante del colombiano David Ospina, ausente por suspensión y figura ante Inter por las semifinales. Para más lamento de Cristiano, se quedó sin ejecutar su penal porque era el quinto designado de una definición que se resolvió antes, con los aciertos de Insigne, Politano, Maksimovic y Milik. Además de Dybala, en Juventus falló el brasileño Danilo; convirtieron Bonucci y Ramsey.

La final planteó una rivalidad que trasciende lo futbolístico e incursiona en lo social: el norte rico e industrial de Italia contra el sur popular y buscavida. Un antagonismo que por primera vez en la historia dejó de ser desigual en la cancha cuando Diego Maradona llevó a Napoli a discutirle la supremacía a Juventus y Milan. Maradona, que en 1987 obtuvo la Copa Italia en finales ante Atalanta, en la semana le había mandado un saludo al delantero belga Dries Mertens, que llegó a 122 goles y es el anotador histórico del club. Los 115 de Maradona con la camiseta celeste ya habían sido superado por los 121 del eslovaco Marek Hamsik.

Gonzaló Higuaín, ausente por una lesión, conversa con Cristiano Ronaldo tras el final del partido Fuente: Reuters

El buen trabajo colectivo de Napoli, con los centrales Maksimovic y Koulibaly, el volante Fabián Ruiz y el delantero Insigne como individualidades más destacadas, le valió a Gattuso su primer título en ocho años en el oficio, con pasos previos en Sion (Suiza), Palermo, OFI Creta, Pisa y Milan (equipo juvenil y primera). Fue campeón tras dirigir 17 partidos a Napoli, al que llegó en diciembre, en medio de una severa crisis del club, con el despido de Carlo Ancelotti, problemas económicos y un plantel que desautorizó al presidente y productor cinematográfico Aurelio De Laurentiis cuando ordenó una concentración por tiempo indeterminado.

Gattuso, junto a sus jugadores; Napoli volvió a festejar a expensas de la Juve Fuente: AFP

Gattuso sufrió tres derrotas en sus primeros cuatros partidos por la Serie A, en la que Napoli está sexto. De a poco acomodó al equipo, con victorias ante Juventus (Serie A), Lazio e Inter (Copa Italia). La mejoría también se notó en el 1-1 en el San Paolo ante Barcelona por la ida de los octavos de final de la Champions League. Y esta Copa Italia, primer título de Napoli desde 2014, le dará más confianza para ir a pelearle la clasificación al equipo de Lionel Messi.