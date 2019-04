Gianfranco Zunino mostraba este año su título de campeón argentino Crédito: instagram

Pablo Mannino

MENDOZA.- No deja de conmover a Mendoza y al motociclismo argentino la sorpresiva muerte de una de sus prometedoras figuras: el piloto Gianfranco Zunino, de tan sólo 18 años. Pero, sobre todo, sorprende a sus allegados la partida de un chico apasionado por el deporte, los amigos y, en especial, la familia.

El joven luchó hasta último momento en una clínica de Neuquén, luego de sufrir un grave accidente el fin de semana durante la segunda fecha del campeonato nacional de enduro, disputado en Catriel, Río Negro. Hasta allí habían llegado no sólo sus familiares sino un importante número de amigos para "hacerle el aguante" y juntar fuerzas para ayudarlo en la recuperación. Sin embargo, "Giani" como le decían sus conocidos, no resistió y un paro cardíaco terminó con su vida.

Este último martes, entre lágrimas, le dieron el último adiós en una multitudinaria despedida en Luján de Cuyo, Mendoza. Es que Giani, quien dejaba atrás la etapa de la secundaria en el colegio Las Candelas para meterse de lleno en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Aconcagua, era "súper familiero, súper amigo y súper querido por todos", contaron sus allegados a LA NACION. Ciento de personas se acercaron este miércoles al Parque de descanso y buena parte de los presentes "se quedó hasta que cerró el cementerio", indicaron.

Dura despedida

"Al Giani lo recuerdo como mi mejor amigo, la persona a la que le podía confiar todo. Era honesto, extremadamente deportista, y sano. Vivía para los amigos. Siempre te daba una mano, nunca te daba la espalda", contó a este diario Felipe Aguiar, vecino de Giani desde que en 2010 ambas familias coincidieron en la construcción de sus respectivas viviendas. "Siempre ha sido igual, superfamiliero, por eso ha sido tan dura la despedida con la familia, ya que eran lo más unido del mundo entre sus papás y hermanos", agregó el joven, con quien compartió un reciente viaje a México.

Nacer con la moto

Gianfranco creció arriba de una moto, primero con cuatriciclo, recuerdan quienes lo conocieron y vieron de cerca su desarrollo. Tenía a quien imitar. Su hermano, Juan Ignacio, también es un apasionado del enduro y ha estado en el podio en varias oportunidades. Ambos siempre agradecieron el apoyo que les brindaron sus padres, Darío, oriundo de Santa Fe, y Gabriela, de Mendoza, para poder practicar la apasionante actividad. Giani también tenía un relación especial con su hermana, Antonella.

Fue en las últimas vacaciones en tierra azteca donde su amigo le preguntó qué le gustaría hacer de su vida antes de morir. "Esperaba una respuesta de un chico de 18 años: ser millonario, viajar por el mundo, tener muchas novias. Pero sin dudarlo, me contestó que lo único que quería era devolverle a sus padres todo el esfuerzo que hicieron por él", contó emocionado Felipe, tras regresar del entierro de su amigo. "Este chico siempre estuvo a otro nivel, de persona, de ser humano", agregó el hermano de Felipe.

El peor final de una promesa

La noticia ha sido devastadora. A tan corta edad, Zunino estaba en uno de sus mejores momentos, luego de haberse coronado campeón en la categoría Junior B en 2017. Por estos días, la proyección del joven crecía notablemente por su talento. "El progreso que adquirió en estos años; era abismal el nivel, se iba a pasar a todos por encima. En las carreras solía llevarles minutos al segundo", recordó otro amigo.

Sin embargo, su sueño quedó trunco, justo cuando lideraba la categoría Seniors A. Durante su última carrera de enduro, Giani se cayó en una zona de troncos, que dieron contra el costado de su cuerpo, lo que le dañó el bazo y le produjo una severa hemorragia. Fue trasladado en un primer momento a un centro asistencial de Catriel, donde le extirparon ese órgano, pero su estado de salud no repuntó, debido a la gran cantidad de sangre que perdió, además de las complejidades renales que aparecieron. Por eso, el lunes fue derivado al Policlínico Pasteur, de Neuquén, donde volvió a ser intervenido, pero lamentablemente su estado se agravó y finalmente en la tarde del martes dejó de existir.

Shock en el ambiente

"Desde la organización lo vimos nacer a Gianfranco. Son jóvenes que van dando el salto de competencia rápido por sus cualidades, aunque a veces la falta de experiencia les lleva a realizar maniobras que no son las más óptimas y esto es lo que sucedió", había expresado Horacio Nader, el presidente de Endure APE. Los sitios especializados en motociclismo al igual que las redes sociales se llenaron de mensajes de asombro y de acompañamiento hacia familiares y amigos del joven. "El dolor nos invade. falleció Gianfranco Zunino. El estado de shock es general en el enduro argentino, ante la irreversible noticia. No encontramos las palabras y quizás las mismas no existan, para explicar un momento de profundo dolor en el enduro argentino, no acostumbrado en absoluto a este tipo de fatalidades que hoy como medio de prensa, nos toca la nefasta tarea de comunicar. A la familia Zunino solo trasferir toda la energía posible desde aquí, para atravesar este doloroso momento", publicaron en el sitio Mototime.

Por su parte, una gran cantidad de allegados y amigos de la familia, sobre todo quienes compitieron o se cruzaron durante las competencias, dejaron sentidos mensajes al hermano de Giani en su perfil de Facebook. "Juani tuve la suerte de conocerte a vos y a tu hermano en carreras de enduro. No sé si es lo correcto o no pero es la única forma que tengo de hacerte llegar un abrazo inmenso por este difícil momento que les toca vivir a toda tu familia. Lo siento muchísimo de corazón. Abrazo enorme y mucha fuerza", fue el mensaje de otro deportista, Diego Giardini.