El circuito de Albert Park recibió a los protagonistas de la Fórmula 1 para el inicio de una temporada que llega con normas técnicas renovadas. Franco Colapinto integra la formación de la escudería Alpine en un año donde los vehículos presentan dimensiones inferiores y una dependencia eléctrica superior. Las modificaciones en el reglamento buscan mayor agilidad en la pista.

Qué significa Modo recta, el nuevo concepto que suma la F1 en 2026

El término “modo recta” define la configuración de los alerones delanteros y traseros para disminuir la resistencia al viento en los tramos veloces. El piloto activa esta función desde el volante para reducir el ángulo de ataque de las piezas aerodinámicas y ganar kilómetros por hora adicionales en los sectores rectos de la pista.

Kimi Antonelli en las pruebas de Barcelona Steve Etherington - MediaPortal Mercedes-Benz AG

Esta modalidad forma parte del nuevo sistema de aerodinámica activa que sustituye al histórico DRS. Cuando el vehículo se aproxima a una curva, el mecanismo ajusta los componentes de forma automática para recuperar la carga necesaria y mantener la estabilidad en el giro.

La gestión de la potencia eléctrica asume un rol protagónico en la estrategia de carrera. El propulsor híbrido aporta ahora el 50 % de la fuerza total del coche. La administración de la carga resulta fundamental para el éxito de los pilotos en cada Gran Premio.

Franco Colapinto analizó este desafío antes de las prácticas: “La Fórmula 1 entra en una etapa que exigirá una nueva manera de manejar”. El corredor bonaerense remarcó la importancia de cuidar la reserva energética en cada vuelta del trazado.

Qué otros términos técnicos dominan la nueva reglamentación

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

Las escuderías debieron renovar sus monoplazas para adaptarse a la nueva normativa PAUL CROCK� - AFP�

Cómo cambian los autos en esta temporada

Las dimensiones de los monoplazas presentan variaciones estructurales significativas. Las unidades miden 20 centímetros menos de largo y diez centímetros menos de ancho. La distancia entre los ejes bajó de 3600 a 3400 milímetros. El suelo del vehículo perdió 150 milímetros para buscar mayor agilidad en las maniobras. Estas medidas intentan que los vehículos dependan menos de la carga aerodinámica extrema en el aire sucio detrás de otro competidor.

Los motores funcionan con combustibles sostenibles de forma exclusiva. Estos productos derivan de biomasa no alimentaria o de residuos municipales para reducir la huella de carbono de la categoría. El motor de combustión interna mantiene su relevancia pero comparte la responsabilidad del rendimiento con la parte eléctrica en partes iguales.

