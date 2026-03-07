La Fórmula 1 inició su calendario oficial 2026 con una fisonomía técnica renovada. El debut de Franco Colapinto en la escudería Alpine ocurre en un marco de transformación donde la "Recarga" de las unidades de potencia asume un rol central para el desempeño de los vehículos. Las nuevas reglas priorizan la sustentabilidad y el rendimiento eléctrico en los trazados de todo el mundo.

Qué significa Recarga, el nuevo concepto que se suma a la F1 en 2026

La recarga consiste en la obtención de energía eléctrica mediante el uso de los frenos o el cese de la presión sobre el acelerador. Este proceso alimenta el acumulador del vehículo de manera constante durante el recorrido de cada vuelta.

El sistema híbrido genera actualmente la mitad de la potencia total de los motores de la categoría Steve Etherington - MediaPortal Mercedes-Benz AG

A diferencia de las temporadas anteriores, la recuperación de electricidad sucede en una cantidad superior de sectores del circuito. La gestión de este recurso resulta vital porque el sistema híbrido genera ahora el 50% de la potencia total del motor. La mitad restante corresponde a la combustión interna con el uso de productos sintéticos.

El flujo de energía fluye hacia la batería cuando el conductor retira el pie del pedal derecho o acciona el sistema de frenado. Esta dinámica permite que el piloto disponga de potencia extra para maniobras de ataque o defensa en pista.

Qué otros términos trae la nueva temporada de Fórmula 1

Modo recta : configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces

: configuración de los alerones para reducir la resistencia aerodinámica y ganar velocidad en los tramos veloces Modo adelantamiento : sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero

: sistema de potencia extra disponible al ubicarse a menos de un segundo del competidor delantero Modo Boost : activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica

: activación de la fuerza máxima combinada del motor de combustión y la batería eléctrica Aerodinámica activa : componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS

: componentes móviles en el frente y el sector trasero del auto que sustituyen al anterior DRS Clipping : punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia

: punto en el cual la batería alcanza su límite de descarga y el motor eléctrico deja de aportar potencia Super clipping : reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena

: reducción forzada de la potencia del motor para priorizar la recarga de energía bajo aceleración plena Lift and coast : técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos

: técnica de conducción basada en retirar el pie del acelerador antes de la frenada para ahorrar recursos Combustibles sostenibles : insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental

: insumos creados con residuos municipales o biomasa para reducir el impacto ambiental Minisectores : fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea

: fragmentos breves de la pista integrados al cronómetro para visualizar el rendimiento de forma instantánea Gestión energética: administración del sistema híbrido que ahora aporta el 50 % de la potencia total del vehículo

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.