Bernhard Langer ganó el US Open, llegó a los 46 títulos en el Champions Tour y alcanzó un récord entre los veteranos

La organización del Champions Tour, el circuito senior estadounidense de golf, no dejó margen de duda: en sus redes calificó el récord conseguido por el alemán Bernhard Langer: ”Rey. Leyenda. El mejor de todos los tiempos”. A sus casi 66 años, el golfista alemán logró el domingo su título número 46 en la gira de mayores de 50 al adjudicarse el US Open, su 12 major. Así, superó al norteamericano Hale Irwin, que en su fantástica carrera en el tour de veteranos había llegado a los 45.

”La pelota de golf no sabe la edad que tenemos”, comentó, tras haber superado a Irwin. Langer ganó el domingo en Stevens Point, en el estado norteamericano de Wisconsin, gracias a una vuelta final de 70 golpes, con un total de 277 golpes, por delante de los locales Steve Stricker (279 golpes) y Jerry Kelly (280). El germano manifestó estar especialmente orgulloso de su duodécima victoria en un major, lo que también significa una marca histórica en su palmarés. “Haber ganado más ‘majors’ que nadie en este Tour es increíble”, comentó.

Sin embargo, Langer reconoció que alcanzar semejante marca no le resultó sencillo. “Desde mi 45° título en febrero, era difícil quitarme el récord de la cabeza”. Sobre sus buenas sensaciones en estos últimos días, añadió: “Pude concentrarme muy bien”. Sus competidores tampoco escatimaron en elogios. “Nos da esperanzas a todos los que todavía jugamos aquí de poder seguir jugando tan bien como él durante tanto tiempo”, dijo Steve Stricker. “Es realmente impresionante”, agregó.

El golfista germano, por su parte, descartó una pronta retirada del circuito: “Tengo una madre que cumplirá 100 años el 4 de agosto, así que creo que tengo buenos genes. Con suerte estaré por aquí unos cuantos años más”. Pese a ello, reconoció que tiene bastantes más molestias que hace diez años, aunque no le impiden disfrutar del juego. “Ha habido alguna que otra semana en la que he pensado: ¿Qué estuviste haciendo allí afuera? Vete a casa a jugar con tus nietos”, relató.

Langer, que vive en Boca Ratón (Florida), lleva 16 años siendo la estrella del circuito senior estadounidense. En el grupo de edad de más de 50 años, el veterano cobró hasta la fecha premios por valor de más de 35 millones de dólares. El título número 46 es otro hito en la sensacional carrera golfística de Langer. Además de sus dos victorias en el Masters de Augusta, dejó su impronta en la Ryder Cup durante casi tres décadas (10 participaciones, 6 victorias). En 2004, Langer fue el capitán de Europa en la victoria de aquel año. En 1980, ganó en Gales su primer torneo en el circuito europeo. A lo largo de su carrera, el nacido en el municipio de Anhausen (Renania-Palatinado) sumó 41 títulos más en Europa. Y en 1986, el alemán se convirtió en el primer número uno oficial del recién estrenado ranking mundial.

Su gran momento de la vuelta final en el US Open que acaba de ganar se dio con una fenomenal sacada desde el agua lindera con el green del hoyo 5. Para ello, entró descalzo a la laguna y se plegó las botamangas de los pantalones, una escena que recuerda a Jean Van de Velde en el Open Británico de 1999; aunque a diferencia del francés, su apuesta fue exitosa porque terminó haciendo birdie en ese par 5.

Este US Open es el duodécimo ‘major’ sénior que gana Langer, quien ya dejó atrás a Gary Player (9) y Nicklaus (8). Antes ganó dos veces el The Tradition (2016 y 2017), una el Senior PGA (2017), una el US Open (2010), tres The Players (2014, 2015 y 2016) y cuatro ediciones del Open Británico (2019, 2014, 2017 y 2019).

