El colombiano Camilo Villegas cuando reapareció en un torneo del Korn Ferry, hace un mes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de julio de 2020 • 00:18

La hija del golfista colombiano Camilo Villegas, Mía Villegas Ochoa, falleció este domingo en Miami, a los 22 meses de edad. La noticia fue confirmada por la esposa del jugador, María Ochoa. La niña había sido diagnosticada a principios de marzo con un tumor cerebral y otros, más pequeños, en la columna vertebral en marzo de este año. Luego de varias cirugías, Mía fue sometida a quimioterapia.

El pasado 10 de junio, Villegas se presentó a jugar en el Korn Ferry Tour Challenge at TPC Sawgrass y explicó la situación: "Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mía no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón", dijo entonces. Desde que terminó ese torneo, Camilo se dedicó al cuidado de su hija.

"Siempre pensamos en positivo, y aunque esta ha sido la realidad de nuestra familia en los últimos meses, sabemos que Mía ha sido muy fuerte y ha sido una inspiración", explicó entonces Villegas.

La hija del golfista colombiano estuvo siendo tratada por especialistas en el Nicklaus Children's Hospital, establecimiento pediátrico ubicado en Miami y donde llegó gracias a la asistencia de Barbara Nicklaus, esposa de Jack Nicklaus.

"Esto no se trata de sentir lástima por la familia Villegas. Esto se trata de mandarle a los Villegas toda la buena energía, apoyo e inspiración. Eso es lo que ha estado haciendo Mía durante los últimos meses", había comentado en su momento el cuatro veces ganador en el PGA Tour al momento de su reaparición en Ponte Vedra Beach, Florida.

Luego de estar alejado de las canchas por casi dos años debido a una lesión en su hombro, Villegas retomó la actividad en el Korn Ferry Tour en enero de 2020. "No he jugado mucho estos meses, la verdad no sé qué esperar. Si juego bien, bien. si juego mal, bien también. Realmente no sé qué es lo que quiero por ahora (en el golf). Solo quiero estar con Mía y apoyarla", explicaba el colombiano, que ahora afronta este drama familiar.

Fuente: El Tiempo de Bogotá