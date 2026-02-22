Un descenso por dos: Federico Tomasoni y la medalla que mira al cielo

En el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se disputan en Italia, el esquiador local, Federico Tomasoni, logró la medalla de plata en la final masculina de skicross, disputada este sábado bajo una gran nevada. Por detrás de su colega Simone Deromedis, quien ganó la carrera holgadamente, el deportista italiano fue noticia por su emocionante festejo: elevó la presea al cielo en dedicatoria a Matilde Lorenzi, su exnovia fallecida en octubre de 2024.

Mientras la emoción lo invadía por completo, Tomasoni dejó entrever en su casco el símbolo de un sol, la insignia con la que fue creada la fundación Matildina4Safety, en honor a la deportista fallecida en el circuito Val Senales cuando se encontraba entrenando con el equipo italiano de esquiadores.

Según informaron medios italianos, Lorenzi, de 19 años, sufrió graves heridas en un accidente donde su cara impactó de lleno contra el suelo helado, y fue derivada en un avión sanitario a un hospital cercano. Tras quedar inconsciente durante un largo tiempo, los médicos no pudieron estabilizar su organismo y finalmente fallecería horas más tarde.

Una vez superada la meta, donde compitió palmo a palmo con el suizo Alex Fiva, el italiano de 28 años se vio desbordado por la emoción de poder cumplir un objetivo más orientado a lo emocional que lo deportivo.

“Ha sido emocionante imaginar este momento hecho realidad. Los cuentos de hadas existen”, retrató el deportista en su cuenta de Instagram, donde hizo alusión a la memoria de Matilde Lorenzi.

En anteriores ocasiones, el deportista recordó a su novia con otra publicación en el día de su cumpleaños y señaló que “siempre será su sol”, lo que alimentó aún más esta victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El lema de la fundación y la búsqueda de Justicia por parte de la familia

“La Fundación busca concienciar a esquiadores, atletas, familias, entrenadores e instituciones deportivas sobre la importancia de la seguridad, brindándoles herramientas, conocimientos y apoyo para reducir riesgos y promover una práctica deportiva más responsable. La seguridad no es solo un conjunto de normas, sino una cultura que debe difundirse”, retrata la página oficial de Matildina4Safety, una fundación que no solo pide justicia por Matilde Lorenzi, sino que, también, busca esclarecer el hecho y reforzar las medidas de seguridad en las pistas.

Uno de los avances más significativos se dio en 2025, un año después del fallecimiento de la joven, cuando la Fiscalía de Bolzano abrió una investigación penal contra el responsable del circuito Val Senales y un asistente del entrenador de Lorenzi.

“Debemos aprender de nuestra inmensa tragedia con el fin de garantizar que, en el futuro, se analice preventivamente cada factor de riesgo para evitar que otros jóvenes se entrenen o compitan en condiciones peligrosas”, anunció la familia de la esquiadora.

Uno de los informes de la Justicia italiana marca que la pista donde corría Matilde no había barreras de seguridad en la pista, ni tampoco una distancia adecuada entre las puertas del recorrido. Por último, se pidió una autopsia del cuerpo de Lorenzi con el fin de constatar los verdaderos motivos de su muerte.