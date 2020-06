Guardiola, durante el partido de su equipo, Manchester City, frente al Arsenal, por la Premier League. Los futbolistas del City lucieron camisetas que llevaron la leyenda "black lives matter", en homenaje a George Floyd. Fuente: AFP

Después del triunfo por 3-0 contra Arsenal , en la reanudación de la Premier League , Pep Guardiola , entrenador de Manchester City , se refirió al movimiento antirracista Black Lives Matter en Estados Unidos . Fue en una entrevista post partido, realizada bajo los nuevos protocolos sanitarios y con distanciamiento social . "Deberíamos enviar mil millones de mensajes a las personas negras. Hace más de 400 años que se ha hecho lo que se ha hecho con esta gente adorable", dijo el entrenador catalán al canal Sky Sports.

Guardiola le da las últimas indicaciones al Kun Agüero, que entró desde el banco de suplentes en el 3-0 frente a Arsenal, por la Premier League. Fuente: AFP

Guardiola, cuya madre falleció por culpa del coronavirus, añadió: "Me molesta, tengo vergüenza de lo que los blancos han hecho a los negros". El ex técnico de Barcelona y Bayern Munich agregó: "Sólo porque eres de un color diferente, ¿cómo se puede pensar que eres diferente? Todos estos gestos (de solidaridad) son buenos y positivos. Se debe hacer todo lo que se pueda por hacer que la gente tome consciencia de que no es aceptable". No habló una palabra de fútbol. Se dedicó a concientizar sobre el movimiento antirracista en Estados Unidos, que resurgió a partir del crimen de George Floyd en Mineápolis a manos de un policía.

Guardiola, activo militante político, ya se había expresado en años anteriores a favor de la independencia catalana. E incluso había usado el lazo amarillo, símbolo del separatismo, durante los partidos. "El lazo estará siempre conmigo", explicó Guardiola a la hora de justificar su activismo y pese a las advertencias de la FA inglesa, contraria a las manifestaciones políticas durante los partidos de fútbol. "Antes que entrenador, soy persona. Si he roto las normas, acepto la multa o la sanción", afirmó en su defensa. No le sirvió de mucho: debió pagar 22.500 euros.

Las declaraciones de Guardiola al finalizar el partido

No era la primera vez que el catalán recibía advertencias o multas por sus posturas ideológicas. En 2015 enarboló la bandera que decía #JusticiaParaTopo, en honor al periodista argentino Jorge López, fallecido durante el Mundial de Brasil. Media Europa se le tiró encima. Guardiola tiene un lema, que expuso durante una conferencia en la China comunista mientras entrenaba al Bayern Munich: "Todo lo que hacemos en nuestra vida es siempre política. ¿Por qué no puedo yo defender mi opinión?", se preguntó entonces. Y sigue siendo fiel a sus principios, así en la pandemia del coronavirus como en tiempos de racismo.