Habló la novia del hincha de Racing baleado en Río de Janeiro y contó cómo los abordaron en la playa

El miércoles 26 de febrero, antes de que Racing se consagrara campeón de la Recopa Sudamericana contra Botafogo, Gabriel Gago -que había ido a Río de Janeiro, Brasil, a ver al club de sus amores- estaba con su familia en la playa y fue baleado junto a su cuñado, Cristian Pagani, en medio de un robo. De los dos, Gago fue el que se llevó la peor parte y este martes a la mañana su pareja, Samantha, relató cómo los abordaron y también la forma en que se desarrolló el violento episodio.

Según relató la novia del hincha, habían llegado a Río de Janeiro y ese era el primer día que iban a la playa. “Estábamos en familia, con tres menores -mi hijo, la otra hija de él y la hija de Cristian, el otro chico baleado-, justo enfrente de nuestro departamento, en el puesto 4, acá en Barra [de Tijuca]. De hecho sacamos en Barra porque nos dijeron que era lo más seguro de Río de Janeiro. Estábamos en familia, tranquilos, no es que estábamos con hinchas, con barras. Éramos siete en la playa. Cristian tenía una cadena de oro”, narró Samantha en Radio La Red.

Acto seguido, opinó que para ella el robo estuvo planeado. “Lo vendieron [a Cristian] porque era imposible que se metieran hasta donde estábamos nosotros de la nada . Y de repente mi nene empezó a los gritos y vimos que lo estaban atacando entre dos a Cristian. Por inercia él se tiró para atrás y en dos segundos [uno de los ladrones] sacó el arma y le disparó. Gaby vio esa secuencia, no vio que el delincuente estaba armado, fue a ayudarlo pero no llegó ni a acercarse. Dijo ‘ey, ey, qué pasa’ y cuando dijo eso, le tiraron a él también ”, contó sobre el momento de los disparos.

Tras eso, a Pagani se lo llevaron en helicóptero sanitario y a su novio, en ambulancia. Ella lo acompañó. “Los nenes quedaron solos, por suerte estábamos enfrente del departamento y se fueron para ahí, pero te imaginarás el estado de shock de los nenes, fue fatal, no venían policías, no venía la ambulancia, fue terrible”, indicó.

De acuerdo a lo que pudo escuchar, cada uno de los hombres recibió al menos dos disparos. Pagani desde un primer momento estuvo mejor. Luego de la balacera se encontraba estable, internado en el Hospital Miguel Couto en el barrio de Leblon. Sin embargo, el cuadro de su novio reviste todavía gravedad, por lo que se halla en terapia intensiva. La buena novedad es que el lunes a la noche se despertó por primera vez desde el ataque.

“A Cristian le impactó un solo tiro, que le perforó la vejiga. Y a Gaby primero le pegó en el brazo, que lo tiene fracturado, y después la bala hizo un recorrido importante: le perforó el diafragma, el estómago, le rozó la vesícula y el hígado. Tiene la bala, todavía no se la piensan sacar porque dicen que es riesgoso. Ya lo operaron dos veces, nos dijeron que más adelante quizás habría que volverlo a operar, pero no es nada seguro. Lo importante es que está estable, tiene signos vitales. Anoche lo pude ver un ratito y está consciente, me habló, me apretó la mano, le sacaron el respirador, le bajaron la medicación. Tiene drenajes todavía, aparatos enchufados, pero está respirando por su cuenta, ya se despertó y eso es un montón”, explicó sobre cómo se encuentra su novio, que está internado en un hospital público de Río de Janeiro.

“Los médicos son todos brasileños, lo están atendiendo de mil maravillas, no nos podemos quejar, le salvaron la vida, eternamente agradecidos por todo”, dijo Samantha sobre el plantel de doctores que asistieron a Gago e indicó: “Los médicos dicen que sigue grave. La última operación fue tremenda, la bala hizo destrozos por dentro. Me dijeron que viene bien, mejorando, pero que no deja de estar grave, por eso sigue en terapia intensiva. Es el día a día”.

Al hospital fueron a visitarlo el DT Gustavo Costas y el presidente del club, Diego Milito, pero el hincha todavía estaba inconsciente en ese momento. Por eso Samantha esperaba volver a ver a su pareja esta tarde y contarle que ambos habían llegado hasta allí para darle apoyo. “Nos están ayudando un montón con el hospedaje, nos ayudaron el presidente de la AFA [por Claudio “Chiqui” Tapia], Racing y el Botafogo también, nos pusieron autos a disposición, así que recontra agradecidos. Recibo mensajes, llamados, una contención enorme por parte de todos. Racing se comprometió a ayudarnos con el avión sanitario en el momento en que Gaby esté apto para trasladarlo, para llevarlo a la Argentina”, indicó.

