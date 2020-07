Brooklyn hizo público su compromiso con Nicola Peltz. Crédito: Instagram

Brooklyn Beckham , hijo mayor del exfutbolista David Beckham y de la excantante y ahora diseñadora de moda Victoria Adams , se casa con la actriz estadounidense Nicola Peltz . Así lo anunció la pareja a través de sus redes sociales aunque todavía no se sabe la fecha.

"Dos semanas atrás le propuse a mi alma gemela que se case conmigo y dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor padre algún día. Te amo bebé", escribió Brooklyn , de 21 años, en su cuenta de Instagram.

En esa misma publicación, Nicola , de 25, comentó: "Soy tan afortunada de poder llamarte mío ". A su vez, la actriz, que participó en producciones como Bates Motel y Transformers: la era de la extinción, publicó en su perfil la misma foto.

En ella, escribió: "Me has hecho la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida al lado tuyo. Tu amor es el regalo más preciado. Te amo tanto bebé". A lo que el modelo y fotógrafo acotó: "Mi chica para siempre. Te amo más que a nada".

Aparentemente el compromiso cuenta con la bendición de David y Victoria Beckham , ya que Nicola , que además de actriz es modelo, subió otra foto a sus historias en la que está dándole un beso a su prometido y donde escribió: "Gracias Victoria por la foto".

Aunque Brooklyn y Nicola están de novios desde noviembre del año pasado -él antes estaba en pareja con la modelo Hana Cross-, apuestan por el casamiento mientras en redes sociales se demuestran constantemente su amor. Hace aproximadamente un mes y medio, ella había escrito en una foto: "Estoy saliendo con mi mejor amigo y eso me hace tan feliz".

En ese entonces, él ya pronosticaba que se elegirían para toda la vida, ya que en un posteo de abril había expresado: "Prometo estar siempre a tu lado".