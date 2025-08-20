Hizo el gol del triunfo de Racing pero tuvo un problema al salir del estadio y los hinchas tuvieron que ayudarlo
El hecho ocurrió en el playón de estacionamiento del estadio Presidente Perón cuando Franco Pardo contó con la ayuda de varios hinchas para empujar su camioneta
- 2 minutos de lectura'
Franco Pardo fue el héroe de Racing en una noche épica de Copa Libertadores. El defensor, de cabeza, estampó el 3-1 contra Peñarol que le posibilitó al club de Avellaneda pasar de fase en el certamen y así provocar el delirio de todos los hinchas en el estadio Presidente Perón.
Tras un festejo que incluyó la emoción del exdefensor de Unión de Santa Fe, el jugador vivió una situación completamente inesperada en el playón de estacionamiento del Cilindro: su camioneta no arrancó y precisó de ayuda de varios hinchas -incluido él- para empujar el vehículo por una calle lateral a la cancha hasta que pueda arrancar.
“Pov: vas a la cancha a ver a Racing y tu papá termina empujando la camioneta con Pardo”, expresó la usuaria de TikTok @val.espinosa 11, quien viralizó este video en las redes y acaparó la atención de los hinchas sobre este curioso hecho que se dio post partido contra Peñarol.
En el mismo video, se escucha la voz de Pardo quien, entre risas, le pidió a la mujer que no grabe el momento donde él está empujando su propia camioneta. “No vas a filmar esto”, exclamó el futbolista.
Al viralizarse, los “likes” y comentarios de los usuarios no demoraron en llegar destacando esta faceta de Pardo. “Grande Pardo. Gracias totales, nos devolviste la ilusión y el alma al cuerpo”; “Jaja, re random” y “Así somos los de Racing: empujamos todos juntos”, fueron los comentarios más ingeniosos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundo Racing
La historia detrás. El misterio del brazo de Gustavo Costas y el mensaje que publicó Racing con esa foto
A cuartos de la Copa. De Racing positivo a Racing creyente: la fe de un equipo que tuvo épica ante Peñarol y luchará con Vélez
Fútbol, cabeza y pasión. Racing corazón: con dos goles de Maravilla y un cabezazo en el último tiro, eliminó a Peñarol a lo grande
- 1
Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 5
- 2
Renault lanzó una línea de fotos e ilustraciones para hacer merchandising “trucho” de Colapinto
- 3
El dobles mixto millonario empieza con polémicas y rechazos: cómo es el formato que cambia la historia en el US Open
- 4
Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados