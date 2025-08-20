Hizo el gol del triunfo de Racing pero tuvo un problema al salir del estadio y los hinchas tuvieron que ayudarlo

Franco Pardo fue el héroe de Racing en una noche épica de Copa Libertadores. El defensor, de cabeza, estampó el 3-1 contra Peñarol que le posibilitó al club de Avellaneda pasar de fase en el certamen y así provocar el delirio de todos los hinchas en el estadio Presidente Perón.

Tras un festejo que incluyó la emoción del exdefensor de Unión de Santa Fe, el jugador vivió una situación completamente inesperada en el playón de estacionamiento del Cilindro: su camioneta no arrancó y precisó de ayuda de varios hinchas -incluido él- para empujar el vehículo por una calle lateral a la cancha hasta que pueda arrancar.

La emoción de Franco Pardo tras convertir el gol agónico contra Peñarol Gonzalo Colini - LA NACION

“Pov: vas a la cancha a ver a Racing y tu papá termina empujando la camioneta con Pardo”, expresó la usuaria de TikTok @val.espinosa 11, quien viralizó este video en las redes y acaparó la atención de los hinchas sobre este curioso hecho que se dio post partido contra Peñarol.

En el mismo video, se escucha la voz de Pardo quien, entre risas, le pidió a la mujer que no grabe el momento donde él está empujando su propia camioneta. “No vas a filmar esto”, exclamó el futbolista.

La reacción de los usuarios tras la viralización del video

Al viralizarse, los “likes” y comentarios de los usuarios no demoraron en llegar destacando esta faceta de Pardo. “Grande Pardo. Gracias totales, nos devolviste la ilusión y el alma al cuerpo”; “Jaja, re random” y “Así somos los de Racing: empujamos todos juntos”, fueron los comentarios más ingeniosos.