El divertido video viral de los All Blacks en las calles de Buenos Aires: levantaron un auto atascado

Tres integrantes de la selección neozelandesa de rugby colaboraron para desatascar un automóvil en la zona céntrica de la Capital Federal

Tres integrantes de la selección de rugby de los All Blacks ayudaron a un transeúnte que quedó atascado con su automóvil en la zona céntrica de Capital Federal. En una iniciativa que surgió por parte de los deportistas, cada uno de ellos se pararon al costado del vehículo, levantaron la parte trasera y lo liberaron del bolardo que le impidió seguir su camino.

Aunque no se identifica en qué intersecciones del microcentro sucedió esta escena, las personas que estaban en la zona sacaron su celular para grabar este momento inusual.

La emblemática selección de Nueva Zelanda se encuentra en el país a la espera del partido contra Los Pumas, en el marco del torneo Rugby Championship 2025. Dicho encuentro será el día sábado, desde las 18.10, en el en el estadio Mario Alberto Kempes de la Docta, provincia de Córdoba.

Previo a este suceso, que se hizo viral en las redes sociales, los jugadores de los All Blacks dijeron presente en el encuentro que disputaron Boca Juniors y Racing por el Torneo Clausura.

Conmovidos por la pasión que trasmiten los hinchas por el fútbol, los All Blacks no dudaron en sacarse fotos y grabar videos de lo que fue una experiencia única en La Bombonera, donde el equipo local y La Academia igualaron 1-1.

En una tarde colorida en La Bombonera, los deportistas no solo registraron lo sucedido en la previa como durante el partido, sino que también elogiaron el ambiente que rodea a un acontecimiento deportivo de tal magnitud como un clásico entre Boca y Racing.

