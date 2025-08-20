El misterio del brazo de Gustavo Costas y el mensaje que publicó Racing con esa foto

Racing vivió una noche épica al vencer por 3-1 a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esta victoria significó el pase a la siguiente instancia del certamen donde se medirá con Vélez Sarsfield. En paralelo al resultado deportivo, la figura de Gustavo Costas, director técnico de La Academia, eclipsó la mirada de propios y extraños por la deformidad en su brazo izquierdo.

Carismático, enérgico hasta el último minuto y creador de un equipo de autor, Costas se abrazó con sus dirigidos cuando sonó el pitazo final y las fotos de él se llevaron todas las miradas.

La cuenta oficial de Racing en X ironizó con la particular forma de su brazo y le sumó la frase “creer” en alusión al aura que generó Costas desde su llegada al club.

La historia detrás del brazo deformado de Gustavo Costas

El actual entrenador de Racing nació en el año 1963. A los tres años de vida sufrió un accidente que lo llevó a estar hospitalizado para poder corregir una fractura en el codo de su brazo izquierdo.

“A los 3 años me caí y me rompí el codo con un ladrillo”, deslizó en una antigua entrevista con El Gráfico. De inmediato, Costas fue trasladado al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde le realizaron los estudios correspondientes y le acomodaron el codo de manera defectuosa.

“Me lo soldaron mal. Me operaron en el Fiorito, seguro que era uno de Independiente“, ironizó el exjugador y actual entrenador de Racing con una fina ironía hacia el clásico rival de La Academia.

Tiempo después, el DT contó que no participó de la Guerra de Malvinas por tener “número bajo” -la numeración eximía a los jóvenes a participar del servicio militar obligatorio-.

“Me salvé también por eso: no me puedo poner firme, tampoco colocar bien el arma, y lo hacía un poco exagerado”, explicó en un reportaje sobre la mal curación de su brazo, que hoy es una marca registrada de su imagen.

Una vez culminado el encuentro ante Peñarol, los usuarios en las redes sociales pusieron el foco en la clasificación de Racing a la siguiente fase de la Copa Libertadores y, también, dirigieron los memes hacia Gustavo Costas y la particularidad de su brazo.

Además de la operación que no culminó con el resultado deseado, Costas mantiene un idilio con Racing que data de su época como jugador, donde disputó 337 partidos oficiales y se convirtió en el futbolista con más presencias en la historia del club.

Su contribución activa cuando Racing sufrió la quiebra y sus bienes quedaron embargados lo posicionaron como un ídolo indiscutible de la institución de Avellaneda, la cual dirigió en tres ciclos, siendo este último el más fructífero en cuanto a resultados y éxitos deportivos.

Ganador de la Copa Sudamericana en 2024 y la Recopa Sudamericana en 2025, Costas se convirtió en un ícono para la parcialidad de Racing, que corea su apellido en la previa de cada partido y se ilusiona con poder coronarse en la actual Copa Libertadores.