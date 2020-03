Carlos Retegui y las Leonas: "No hay medalla olímpica por encima de la salud"

Chapa Retegui con su familia en cuarentena Fuente: LA NACION

Las idas y venidas de la realización de Tokio 2020 tuvieron en vilo hasta este martes a los entrenadores y deportistas vinculados con el olimpismo. Finalmente, se definió la postergación para julio de 2021, una decisión lógica pero que obliga a recalcular innumerables variables en la preparación. Carlos Retegui, responsable de la selección femenina de hockey, ya recalibra el proyecto entero en pos de conseguir esa medalla de oro esquiva para las Leonas.

El Chapa es un hombre de acción permanente. Siempre se apoyó en la frase "Voy a descansar cuando me muera". "¿Cómo estoy manejando esta cuarentena? Estamos viviendo una situación que nunca nadie imaginó. Parece una película futurista y no nos queda otra que adaptarnos", dice, y agrega: "Tenemos que ser responsables con la sociedad y quedarnos en casa. Lo principal es que con la salud no se juega. Y más allá de que nos guste hacer actividad física, hay que buscar la forma de hacerlo en el living o en el patio".

-¿Qué te parece la decisión de posponer un año los Juegos?

-El COI siempre tuvo clarísimo que con la salud no se joroba. Es lo que nos había hecho saber Gerardo Werthein, presidente del COA y miembro COI: en las reuniones que tuvimos de videoconferencia entre directores técnicos ya surgía esa conclusión. No hay medalla de oro, ni evento ni fiesta deportiva que estén por encima de la salud o algún ciudadano del mundo. Así que me parece acertado, porque hay países que la están pasando muy mal y nos tenemos que solidarizar con ellos para combatir este virus. Los Juegos Olímpicos quedan hoy en un segundo plano.

-¿Cómo estabas con el manejo de las Leonas antes de que estallara la pandemia y cómo conducís ahora al equipo desde el aislamiento?

-Con las chicas entrenamos hasta que se decretó la cuarentena. Cada una tiene un plan y están tratando de adaptarlo a los elementos, lugares y logística de sus respectivas casas. Todos sabemos que las chicas son inquietas y que quieren hacer actividad física, pero siempre respetando al prójimo y quedándose adentro. Hoy el entrenamiento no es lo importante, más allá de que les estamos mandando los informes individuales a través de los videos. Tienen todos los partidos editados y analizados en dropbox para que se vean de manera virtual. Desde esa plataforma sumamos conceptos y entendimiento del juego y tácticas. Pero insisto: hoy lo importante no es la preparación, sino cuidarnos y no salir para que este virus no se expanda. Ya habrá tiempo de entrenarse.

-¿Cómo se puede simular un entrenamiento técnico con palo y bocha? ¿Te consta de algunas chicas que lo hacen en sus casas?

-Todo se puede hacer. Pero si la cabeza está bien, la energía es positiva y la jugadora está con ganas, no hay problema de parar un tiempo. Yo creo que esto va para largo, no serán 10 o 15 días. Entonces la mente del deportista ya tiene que asimilar que esto durará más y que debemos estar listos. El deporte nos preparó para superar muchas situaciones adversas y ésta es una más. Hay que ser disciplinados y comprometernos con la sociedad para que no haya mayores contagios.

-¿Hacen transmisiones en conjunto en streaming para simular un encuentro en vivo de todo el equipo?

-Sí, el otro día armamos un video call con el cuerpo técnico y las jugadoras, éramos como cuarenta. Ahí dijimos de darle prioridad a la salud y que las chicas estuvieran bien de ánimo. Pero también que entreguen un mensaje esperanzador para la gente, porque las Leonas son una marca registrada de superación, perseverancia, armonía y comunión. Queremos que desde sus redes sociales bajen una línea de lo que sienten para darle siempre una esperanza al que menos tiene. Nosotros somos privilegiados, porque hay mucha gente que la está pasando peor que nosotros, y tenemos que ser un faro para todas esas personas.

-¿El coronavirus te empezaba a condicionar el armado final de la lista? Es decir, iban a prevalecer de alguna manera aquellas jugadoras que salieran mejor paradas de esta pandemia a nivel físico y mental?

-No, en los días previos al anuncio de la postergación de Tokio 2020 no pensaba en la lista, ni en los Juegos Olímpicos ni en el nivel físico. Solo me enfoqué y me enfoco en que las jugadoras estén bien y cumplan la cuarentena. En aquel video call sentí una linda energía y se les veía en las caras. Me tocó hablar en mi papel de entrenador y a la jefa de equipo, Silvia Supa; vimos en los rostros de las chicas muchas ganas de reencontrarnos. Pero hoy es momento de parar la bocha y no hay triunfo deportivo que esté por encima de los cuidados.

-Respecto de la preparación y los tiempos de los Juegos, ¿definitivamente te perjudica la postergación o puede jugarte en algún punto a favor?

-Todos teníamos la ilusión de jugar Tokio 2020 en julio próximo, como estaba estipulado, y nunca pensamos que iba a pasar esto. Ahora empezará una nueva etapa de trabajo, de ilusión y de sueños. La idea es empezar a disfrutar de nuevo el camino rumbo a los Juegos Olímpicos. Resta esperar a que esto pase lo más rápido posible y luego reprogramar los entrenamientos. Vamos a tener margen para llegar de la mejor manera.

-¿Viviste como jugador alguna situación anormal dentro de un torneo?

-La situación más anormal fue algún partido suspendido por tormenta, nada comparable con el coronavirus. Creo que tenemos que ser responsables porque todos sentimos un poco de miedo. Y me parece que sentir miedo está bien. Es un momento de reflexión para pensar en las cosas importantes de la vida: salud, familia y seres queridos. No hay nada material que pueda reemplazar esos principios.

-¿Qué sucede con tus hijos Micaela (Leona) y Mateo (delantero de Estudiantes) con sus respectivos deportes? ¿Cómo se están entrenando y de qué manera les estás hablando para atenuar la ansiedad de volver a la cancha?

-Con el tiempo que hay, ellos se están entrenando hasta en triple turno acá en nuestra casa en San Fernando. Tenemos la posibilidad de contar con algunos elementos deportivos y un jardín para poder correr. Está bueno compartir juntos las 24 horas; hay mucha charla e introspección.

-Tal vez esta situación postergue tu idea de lanzarte al fútbol, pero ¿esa intención está firme? ¿Y de qué manera podrías hacer un desembarco? ¿Te llegaron ofertas de clubes?

-La verdad es que hoy estoy preocupado por la pandemia, no estoy pensando en el hockey y en el fútbol. Quiero ponerme a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para lo que crean que pueda ayudar, ser voluntario de los adultos mayores que están solos, poder ser una contención. Si bien la prioridad es quedarnos en casa, hay gente que se va a necesitar para esas actividades y me pongo a disposición. Hoy no hay deporte que esté sobre el cuidado de la sociedad. Creo que se tomaron medidas muy acertadas a nivel político, tanto el Gobierno como la oposición. Ahora la sociedad tiene que ser responsable, tomando el ejemplo de Japón y Alemania, que han sido muy disciplinados y lograron que en sus países haya la menor letalidad posible.