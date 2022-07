Las Leonas estallaron de bronca luego de que les cancelaron el vuelo: quedaron varadas en España, pasaron una noche a 100 kilómetros del aeropuerto y tuvieron una larga escala en Ámsterdam

Luego de haber perdido la final del Mundial de hockey femenino disputado en España y Países Bajos, Las Leonas están, al fin, volviendo a la Argentina con la desilusión por esa derrota ante las neerlandesas. Pero, sobre todo, con un gran malestar por un vuelo cancelado y un retraso de más de un día.

El seleccionado celeste y blanco, que el domingo se quedó con la medalla de plata, debía regresar al país el lunes, pero le cancelaron a último momento el vuelo que tenía programado y el plantel debió pasar un día extra en suelo europeo hasta embarcar este martes, luego de pasar la noche en Barcelona. Según trascendió, la llegada a Buenos Aires será en la mañana del miércoles.

Las chicas se subieron finalmente a un vuelo, que salió de esa ciudad española y tiene una escala con espera en Amsterdam, y utilizaron sus redes sociales para exteriorizar la bronca por la situación que atravesaron. Aseguran que existió una falta de respuesta de la compañía tras un mensaje contradictorio y despotrican por el mal manejo de la situación por parte de la aerolínea.

El descargo de Agustina Albertario en su cuenta de Instagram

“Un mes y medio fuera de casa. ¡Vamos de nuevo! Gracias Air France por ser la peor aerolínea del mundo. Intentando volver a casa, parte 2″, se descargó Agustina Albertario, en una historia en su cuenta de Instagram. “Son una vergüenza. No se hacen cargo de nada. No te dan una solución, no quieren salir a dar la cara”, agregó desde el aeropuerto, acompañando una imagen en la que aguarda junto a varias de sus compañeras y a otros pasajeros.

El relato de Agustina Albertario, en medio del malestar por el destrato para el regreso al país desde Europa

Otra de las figuras y referentes del equipo, Eugenia Trinchinetti, también visualizó el caso. “Ayer fuimos al aeropuerto a tomarnos nuestro vuelo para volver a casa después de jugar un Mundial. Y nos cancelaron el vuelo en la cara, mandándonos previamente un mail diciendo que salía perfectamente. Su solución fue mandarnos a un hotel a 100 kilómetros del aeropuerto. Tuvimos que esperar un colectivo que llegó tres horas más tarde, llevando todo nuestro equipaje de un lado para el otro, sin ayuda de nadie. Al otro día nos despertamos a las 7 para viajar de nuevo al aeropuerto. Por suerte, les importó mucho y nos consiguieron un vuelo con una escala en Amsterdam de 6 horas. Todavía seguimos en viaje para llegar a nuestro país. Air France, vergüenza”, relató, visiblemente fastidiada.

Eugenia Trinchinetti se unió a las quejas sobre la demora y la falta de respuestas satisfactorias

Parecida catarsis realizó María José Granatto. “Acá la solución que nos da Air France después de cancelar nuestro vuelo”, escribió la elegida como Mejor Jugadora de la Copa del Mundo, acompañando la publicación con una foto de la hoja de la compañía en la que se expone la respuesta formal a los interrogantes planteados por la demora, en torno a la asistencia, compensaciones y reembolsos. Eso no le resultó satisfactorio, desde ya.

María José Granatto se descargó en un historia de Instagram y compartió otras de sus compañeras

El equipo dirigido por Fernando Ferrara, tuvo puntaje ideal en la etapa de grupos, dejó en el camino en cuartos de final a Inglaterra y en las semifinales, a Alemania. En la final cayó con Países Bajos, pero volvió a subirse al podio mundial luego de ocho años y las jugadoras recibieron tres premios. Además del mencionado de Granatto, Belén Succi se despidió del seleccionado siendo reconocida como la Mejor Arquera y Agustina Gorzelany fue la goleadora.

Succi se tomó las cosas con mayor relajación y publicó una imagen en la que está junto a Valentina Raposo sobre un carrito de los que trasladan valijas. “Ya no sabemos qué hacer. ¿Larga la vuelta, no?”, señaló, sin perder la sonrisa. Ya no habrá viajes de ese tipo para ella en el futuro.

Valentina Raposo y Belén Succi, en la espera del vuelo de regreso

Este miércoles, tras la odisea para regresar, se aguarda el reencuentro con sus familiares y los fanáticos argentinos.