El contundente posteo del hermano de Edinson Cavani sobre su pase a Boca que enloqueció a los hinchas

escuchar

Este jueves, los hinchas de Boca Juniors encontraron más motivos para ilusionarse con la incorporación del futbolista uruguayo Edinson Cavani, de 36 años, al conjunto xeneize. Las redes sociales, en particular Instagram, amaneció con un contundente posteo de Christian, hermano del Matador, que alimentaron los rumores que, desde hace algunas semanas, volvieron a vincular al delantero, de dilatada trayectoria internacional, con el equipo azul y amarillo.

En un fotomontaje, que utilizó el cuerpo de Carlos Tevez como modelo, aparece Cavani con la camiseta de Boca (versión 2020) gritando un gol en la Bombonera. En la historia de Instagram, además, agregó un mensaje que no permite doble interpretación: “Dale, ¡venite pela!”. Asimismo, sorprendió el desconocido apodo con el que Christian llamó a Edi; posiblemente, se deba a su gran cantidad de pelo, y, por el contrario, lo llama pelado.

Tras el posteo de Cavani, algunos periodistas que siguen de cerca el mercado de pases actualizaron la información sobre la “novela”. Por ejemplo, el cronista César Luis Merlo, especialista en el tema, contó que “Boca le hizo una muy buena propuesta económica a Edinson Cavani y se encuentra a la espera de que se destrabe su salida”, pero que el uruguayo “quiere dinero para rescindir el contrato con Valencia, algo que en Valencia no están dispuestos a poner”.

Por su parte, el periodista uruguayo Sebastián Giovannelli, que semanas atrás aseguró que Cavani jugaría en Boca, informó este jueves a través de su cuenta de Twitter que Edi no se entrenó con su equipo por una “gastroenteritis”, mientras “sus abogados y los del club redactan la rescisión de su contrato”. Además, reiteró que el delantero y el club “ya se pusieron de acuerdo en el macro del contrato”, y sentenció: “El Matador, cada vez más cerca de ser xeneize”.

Edinson Cavani Instagram

En la misma línea, el periodista Diego Muñoz, cruzando el Río de la Plata, coincidió en su informe de F12 (ESPN) con los dichos de Giovanelli. “El cinco de julio, Cavani habló con Riquelme y le dijo que lo quería en Boca. En esa misma conversación, el futbolista le dijo que quería jugar en Boca. Un día antes, (Edinson) habló con su representante, Walter Guglielmone, y le dijo ‘hacé lo que sea para que Boca llegue a un acuerdo con nosotros’”.

Al mismo tiempo, contó que Valencia no incluyó a Cavani en su pretemporada, y que pretende desprenderse del ex PSG y Napoli por cobrar “el sueldo más alto” del plantel, además de que el entrenador, Barajas, no lo tendría en cuenta. “La salida es lo único que lo complica. Si zafa de Valencia, su decisión es jugar en Boca Juniors a partir de agosto”.

Por último, Muñoz precisó que el deportista tiene un año más de contrato con el conjunto Che, y para liberarse, debe llegar a un acuerdo. En tanto, sobre la posibilidad de jugar en otro equipo, el periodista dijo que Cavani tiene decidido no ir a una liga de segundo orden europeo, ni a Arabia Saudita. Y concluyó: “Toda la familia Cavani quiere que juegue en Boca”.

LA NACION