Horario de Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco del Trofeo de Campeones 2025. El partido se juega en el estadio Único de San Nicolás a partir de las 18 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Calamar se clasificó a este certamen tras ganar el Torneo Apertura. En la final derrotó a Huracán, por 1 a 0, con un golazo de Guido Mainero. Con su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia, la institución de Vicente López se desquitó de la definición de la Copa de la Liga 2023 perdida ante Rosario Central por la mínima diferencia.

Con Ignacio Vázquez como capitán, Platense se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 Club Atlético Platense

El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse en el Torneo Clausura. En la definición venció a Racing, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Guido Carrillo -E- y Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R-. Su camino hacia la obtención del título cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda.

Estudiantes vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber

Trofeo de Campeones 2025.

Día : Sábado 20 de diciembre.

: Sábado 20 de diciembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Único de San Nicolás.

: Único de San Nicolás. Árbitro : Leandro Rey Hilfer.

: Leandro Rey Hilfer. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el Trofeo de Campeones 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.

Las casas de apuestas ponen a Estudiantes de La Plata como favorito al triunfo en el partido ante Platense X @EdelpOficial

Así fueron los últimos partidos entre Estudiantes y Platense