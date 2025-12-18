Horario de Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025

El último partido del año en la Primera División del fútbol argentino, entre el Calamar y el Pincha, se juega este sábado en el estadio Único de San Nicolás
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en el marco del Trofeo de Campeones 2025. El partido se juega en el estadio Único de San Nicolás a partir de las 18 (horario argentino), con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Calamar se clasificó a este certamen tras ganar el Torneo Apertura. En la final derrotó a Huracán, por 1 a 0, con un golazo de Guido Mainero. Con su primera vuelta olímpica en 120 años de existencia, la institución de Vicente López se desquitó de la definición de la Copa de la Liga 2023 perdida ante Rosario Central por la mínima diferencia.
El Pincha, por su parte, obtuvo su boleto al coronarse en el Torneo Clausura. En la definición venció a Racing, por penales, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los goles de Guido Carrillo -E- y Adrián ‘Maravilla’ Martínez -R-. Su camino hacia la obtención del título cobra más relevancia si se tiene en cuenta que jugó todos los partidos de la etapa de eliminación directa como visitante, por haber finalizado en el octavo lugar del Grupo A en la tabla de posiciones de la primera ronda.
Estudiantes vs. Estudiantes: todo lo que hay que saber
- Trofeo de Campeones 2025.
- Día: Sábado 20 de diciembre.
- Hora: 18 (horario argentino).
- Estadio: Único de San Nicolás.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- TV: ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en el Trofeo de Campeones 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.02 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Platense. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.
Así fueron los últimos partidos entre Estudiantes y Platense
- 15 de septiembre de 2024: Estudiantes 1-1 Platense - Fecha 14 de la Liga Profesional.
- 6 de marzo de 2024: Estudiantes 1-2 Platense - Fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional.
- 18 de octubre de 2023: Platense 2-1 Estudiantes - Fecha 9 de la Copa de la Liga Profesional.
- 27 de abril de 2023: Platense 1-2 Estudiantes - Fecha 14 de la Liga Profesional.
- 4 de septiembre de 2022: Platense 0-0 Estudiantes - Fecha 17 de la Liga Profesional.
