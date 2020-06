Impresionante: así le quedaron los dedos a Gastón Sessa por una mala praxis

Gastón Sessa muestra el dedo meñique de su mano izquierda, en una entrevista que le realizaron en 2018. Crédito: captura TV

22 de junio de 2020 • 15:16

El exarquero Gastón Sessa es recordado, entre otras cuestiones, por su patada voladora a Rodrigo Palacio en el partido de vuelta en la serie Boca-Vélez la Copa Libertadores 2007, o por su grosero error contra Arsenal de Sarandí en la última fecha del Apertura 2004, que dejó al Fortín con las manos vacías en la lucha por el título (el campeón terminaría siendo Newell's Old Boys).

De carácter indomable, el Gato dejó una huella imborrable en el fútbol argentino. Sus últimos años como deportista los atravesó en ligas regionales. Colgó los guantes de manera definitiva en 2018 , con 45 años.

Hoy, en una entrevista con 90 Minutos de Fútbol , Sessa contó algo desconocido de su vida. Según mostró en cámara, una mala praxis le dejó los dedos disparejos y flexibles . El ex-River tuvo que ser operado en España tras ser pisado por un jugador del Salamanca. "Me hizo una fractura expuesta en el dedo meñique de la mano izquierda. Me operaron en la isla (Las Palmas) y así me quedó". Entre risas, dijo que "supuestamente el doctor era el mejor cirujano de la isla. Un chanta".

¿Por qué reaccionaba así?

"Soy la persona más tranquila del mundo, pero me transformaba . Así como era muy fuerte mentalmente, me desconcentraba muy rápido. Si me ponía a pelear con un plateísta, por ahí corría 200 metros para ir a buscarlo", contó el platense. Y admitió que es algo que te termina "jugando en contra".

"El mejor técnico que tuve en mi vida"

Finalmente, dijo que Miguel Ángel Russo fue el entrenador que lo marcó. Incluso, reveló que lo quiso llevar a Boca en 2007. Pero una vez, "lo colgó". "Me deja libre en Estudiantes porque estaban Bossio y Noguera. Me voy a Huracán de Corrientes y después me llama para Central. En eso, faltaban dos fechas para que termine el campeonato y le digo a Miguel: 'No estamos jugando a nada. ¿Por qué no ponés un enganche?' Me sacó los dos partidos siguientes. Un tipo recontra leal, honesto. Sabía todo".