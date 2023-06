Independiente: Néstor Grindetti confirmó cuándo recibirá el club el dinero de la colecta de Santiago Maratea

escuchar

El presidente interino de Independiente, Néstor Grindetti, confirmó el miércoles por la noche cuándo el club recibirá el dinero recaudado por Santiago Maratea con el objetivo de saldar las elevadas deudas en dólares que mantiene la institución de Avellaneda. Además, el intendente en licencia de Lanús explicó que mantienen un constante diálogo con América de México y que ya acordaron la forma de pago. En principio, el primer paso era pagarle una suma de seis millones de dólares al equipo mexicano.

El precandidato a gobernador bonaerense del espacio de Patricia Bullrich en el Pro explicó que el día exacto en el que Independiente por fin cuente con los recursos para hacer el pago a América no está definido pero indicó que está “todo listo para [realizar la transacción] la semana que viene”. Por el momento, según aclaró, el dinero y el fideicomiso “lo maneja Maratea”. “Nosotros vamos a recibir los fondos”, aseguró.

En ese sentido, el presidente interino del club, tras la tempestuosa salida de Fabián Doman en abril, contó que este miércoles mantuvo conversaciones con el equipo mexicano para acordar un “pago parcial” del monto total adeudado.

Néstor Grindetti, presidente interino del Club Atlético Independiente

“ Creo que está todo encaminado para que el fin de la semana que viene Independiente quede libre de esa deuda ”, ratificó en diálogo con TN, sobre la recaudación que llevó adelante el influencer y que contó con aportes de hinchas y exjugadores del club de zona sur.

Más tarde, defendió la labor y transparencia de Maratea en torno a la seguridad del dinero recaudado y apuntó contra la Inspección General de Justicia (IGJ) por la polémica desatada luego de que el equipo de abogados y contadores que contrató el influencer se hayan retrasado dos días para presentar el fideicomiso a fines de mayo y el organismo lo consideró “irregular” e “ineficaz”.

“Tiene cabeza de gato, cola de gato y dice ‘miau’, es gato”, ironizó y añadió: “No tiene ningún motivo importante para meterse en eso”. Desde la IGJ manifestaron dudas respecto del contrato del “Fideicomiso Maratea Rojo GoGo”, para el cual el fiduciario, es decir, Maratea, constituyó “domicilio especial” en Neuquén.

Patricia Bullrich eligió a Néstor Grindetti como precandidato a gobernador de Buenos Aires

“A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información. Hay una opacidad que llama muchísimo la atención”, detalló el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, a principios de junio.

Además, Nissen se había referido a la premura en la inscripción y dejó entrever sus sospechas respecto de la finalidad de la colecta. “Lo que más llamó la atención, y de ahí que la IGJ se metió en el problema, es el tema de que fue a inscribirse a una localidad que no tiene absolutamente ningún punto de conexión con el fideicomiso y es conocida porque ahí se inscriben todos los fideicomisos que necesitan salir rápido”.

Hasta el momento, Maratea señaló que la colecta había superado los más de $845.000.000 de pesos. Sin embargo, el número dista de los US$20.000.000 que necesita Independiente para saciar las deudas que contrajo durante los últimos años.

