Indian Wells: Tomás Etcheverry cayó en una gran batalla frente a Andy Murray, y Guido Pella volvió a festejar

Fueron casi 200 minutos de juego. En una dura batalla sobre el cemento californiano, Andy Murray hizo valer su experiencia y le ganó al argentino Tomás Martín Etcheverry en 3 horas y 12 minutos de juego por 6-7 (5-7), 6-1 y 6-4. Etcheverry, que debutaba en un torneo de la categoría Masters 1000, y venía de ser finalista el domingo pasado sobre el polvo de ladrillo de Santiago de Chile, ganó el primer set, pero luego no pudo evitar la remontada del exnúmero 1 del mundo.

El jugador surgido de La Plata, de 23 años y que esta semana estrenó su mejor ranking (61°), estuvo cerca de cobrarse una víctima ilustre en su primer partido en el desierto californiano. Más allá de los 12 años de diferencia entre uno y otro, había una estadística infinitamente superior: Etcheverry jugaba el primer partido de su carrera en un Masters 1000, la categoría inmediata por debajo de los Grand Slams; Murray llegaba con 315 partidos encima en el mismo nivel (223 triunfos y 92 derrotas).

El escocés, ganador de tres títulos de Grand Slam, recurrió a su carácter ganador en una temporada en la que, a sus 35 años, se está especializando en maratónicas remontadas. El del jueves fue el cuarto partido de 2023 en el que levantó un set en contra. ”Algunos de los partidos que he jugado este año no merecí ganarlos pero me las arreglé para luchar”, expresó Murray ante el público de la cancha central de Indian Wells, que le apoyó mayoritariamente ante Etcheverry.

Etcheverry tuvo el primer partido de su carrera en un Masters 1000 ante una leyenda: Andy Murray Mark J. Terrill - AP

Etcheverry estuvo en control del marcador en el arranque y llegó a tener una primera pelota para llevarse el primer set cuando dominaba 6-5, pero envió una derecha a la red. Cuando caía 5-1 en el tie-break, Murray se acercó con tres puntos seguidos. pero después cometió una dolorosa doble falta que le dejó en bandeja el set a Etcheverry. Sin embargo, el británico reaccionó en gran forma, se llevó con aplomo el segundo parcial y estiró la definición. Etcheverry se mantuvo al frente en el set decisivo hasta contar con dos pelotas de quiebre para adelantarse 3-5, que Murray salvó y festejó con un grito de rabia. Aprovechando el cansancio de su rival, el escocés fue el que consiguió la ruptura clave durante un dramático juego en el que Etcheverry consiguió neutralizar cuatro pelotas de quiebre antes de ceder su servicio, y poco después, el encuentro.

El resumen del partido

El escocés, que se enfrentará en la segunda rueda con el español Pablo Carreño Busta, sigue peleando por volver a la élite tras varios años acosado por lesiones y tras operaciones en la cadera. Hace algunas semanas, logró regresar a una final de ATP en Doha, donde cayó ante el ruso Daniil Medvedev. “Quiero aprovechar al máximo estos últimos años que me quedan. Ha sido increíble. No quiero parar. Quiero seguir, todavía me siento muy motivado”, aseguró.

El tenis argentino sí festejó el jueves con la victoria de Guido Pella, que sorprendió al brasileño Thiago Monteiro y acompañará en la segunda ronda a sus compatriotas Pedro Cachín y Diego Schwartzman. Pella, ubicado en el puesto 739° del ranking después de un año al margen de los courts, sorprendió al brasileño Thiago Monteiro (78º) por 3-6, 7-5 y 6-2, en dos horas y 34 minutos de acción en la cancha 5 del complejo californiano. Pella, de 32 años, se verá ahora con el neerlandés Tallon Griekspoor, 36° del mundo.

Pella venció en tres parciales al brasileño Monteiro Archivo

Este viernes, ya por la segunda rueda, Diego Schwartzman abrirá el juego en el court central -desde las 16 de nuestro país- frente al noruego Casper Ruud, tercer preclasificado. También tendrá acción Pedro Cachin, que en el tercer partido de la cancha 2 se medirá con el alemán Alexander Zverev, 12° favorito.

Por otra parte, el australiano Thanasi Kokkinakis, número 94 de la ATP, venció al estadounidense Brandon Holt por 6-4 y 6-1 y será el primer rival en el torneo de Carlos Alcaraz, primer sembrado por la baja de Novak Djokovic.

