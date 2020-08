Javier Mascherano habló sobre el Mundial de Rusia: "Sampaoli nunca convenció"

Javier Mascherano estuvo en Fox Sports Radio Crédito: captura

14 de agosto de 2020 • 17:15

El excapitán del seleccionado argentino Javier Mascherano participó del programa Fox Sports Radio y habló del equipo nacional, de su extensa trayectoria y del presente y futuro de la selección de Lionel Scaloni.

Mascherano recordó el Mundial de Rusia 2018 y dijo: "Sampaoli nunca convenció", aunque aclaró que fue responsabilidad de todo el grupo. "No comenzamos de la mejor manera la competición y empezamos a dar volantazos, eso nunca es bueno", resaltó el actual jugador Estudiantes.

El futbolista se mostró decepcionado al indicar que después de dos años se sigue discutiendo sobre el Mundial de Rusia 2018, cuando ahora lo importante es mirar al futuro y no seguir hablando de lo sucedido. "Entiendo la decepción de la gente, pero no entiendo cuando se sigue hablando del pasado", remarcó el volante.

Durante muchos años Mascherano fue el capitán y responsable del equipo, con todo lo que eso significa. "Me hubiese encantado coronar el proceso con un título, pero lamentablemente no se pudo", remató el jugador.

Además, Mascherano recordó con nostalgia la final perdida del Mundial de Brasil 2014 frente al seleccionado alemán y expresó: "Hay muchísima diferencia entre ser campeón del mundo y no serlo, pero el recorrido es muy positivo. Es algo que no se elige y lamentablemente a nuestra generación no se nos dio".

El presente y futuro de la Selección

Mascherano señaló que el director técnico Lionel Scaloni supo hacer el recambio que el combinado nacional necesitaba y que generó una selección competitiva. Luego expresó su deseo de que el equipo comience las eliminatorias sudamericanas con buen pie.

"Tenemos futuro en la selección", manifestó el volante, aunque remarcó que ya hay un presente y que muchos jugadores que han entrado a la selección ya se han hecho dueños de cada puesto. "Tienen la misma ilusión que teníamos nosotros, ojalá que a ellos se les pueda dar", finalizó Mascherano.